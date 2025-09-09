Recuperan medicamentos robados de una farmacia en Arraiján; una mujer aprehendida

La Procuraduría General de la Nación, conjuntamente con agentes de la Policía Nacional, efectuó una diligencia de allanamiento para recuperar una gran cantidad de medicamentos que fueron hurtados de una farmacia, en el corregimiento de Cerro Silvestre, en el distrito de Arraiján.

Durante el allanamiento se aprehendió a una mujer, de 47 años, presuntamente relacionada al hurto de los medicamentos.

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes subieron al techo de la farmacia, cortaron parte del zinc y abrieron un boquete para ingresar al local, logrando sustraer medicamentos y dinero en efectivo.

Por tal motivo, la Policía Nacional recaba la información para seguir con las investigaciones y dar con los responsables de este hecho delictivo.

Con ese escenario se mantienen los operativos con el fin de localizar más involucrados en este caso.