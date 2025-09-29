  1. Inicio
WASHINGTON

Refuerzo a la salud pública: Panamá crea alianza estratégica con OPS, BID y Banco Mundial

La Mesa APS-PAN se oficializa como un espacio estratégico de coordinación entre el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Minsa
Por
Kathyria Caicedo
  • 29/09/2025 08:20
El objetivo es fortalecer la atención primaria de salud en Panamá mediante la articulación técnica, la coherencia entre proyectos actuales y futuros, y la generación de sinergias entre actores nacionales e internacionales.

Panamá dio un paso decisivo hacia la mejora de su sistema sanitario al lanzar la Mesa Consultiva de la Alianza por la Atención Primaria de Salud en Panamá (Mesa APS-PAN).

La ceremonia de lanzamiento se realizó en la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington D.C., y fue encabezada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado.

Un espacio estratégico de coordinación entre Minsa, BID y BM

La Mesa APS-PAN se oficializa como un espacio estratégico de coordinación clave entre el Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá, la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

El objetivo principal es fortalecer la atención primaria de salud en el país a través de la articulación técnica, buscando la coherencia entre proyectos actuales y futuros, y generando sinergias entre los actores nacionales e internacionales.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado. Minsa

En su intervención, el ministro Boyd Galindo reafirmó el compromiso del país: “Panamá reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud como eje fundamental para garantizar un sistema más resiliente, equitativo y centrado en las personas, en consonancia con nuestras prioridades nacionales.”

El ministro también destacó el compromiso del Minsa de trabajar con sus socios para asegurar el acceso universal, equitativo y de calidad a los servicios de salud, consolidando la atención primaria como pilar del bienestar de toda la población.

¿Cuándo inicia esta cooperación internacional?

El evento contó con la participación de Jarbas Barbosa da Silva Jr., director de la OPS; James Fitzgerald, del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS; Jaime Saavedra, representante del Banco Mundial, y Ferdinando Regalia, representante del BID.

La jornada concluyó con la firma del Acta de Conformación de la Mesa Consultiva, un acto que marca el inicio de una nueva etapa de cooperación enfocada en consolidar un sistema de salud robusto y sostenible en Panamá.

