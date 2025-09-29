Refuerzo a la salud pública: Panamá crea alianza estratégica con OPS, BID y Banco Mundial

Panamá dio un paso decisivo hacia la mejora de su sistema sanitario al lanzar la Mesa Consultiva de la Alianza por la Atención Primaria de Salud en Panamá (Mesa APS-PAN).

La ceremonia de lanzamiento se realizó en la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington D.C., y fue encabezada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado.

Un espacio estratégico de coordinación entre Minsa, BID y BM

La Mesa APS-PAN se oficializa como un espacio estratégico de coordinación clave entre el Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá, la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

El objetivo principal es fortalecer la atención primaria de salud en el país a través de la articulación técnica, buscando la coherencia entre proyectos actuales y futuros, y generando sinergias entre los actores nacionales e internacionales.