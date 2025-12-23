Renovación urbana avanza en el Concejo de Panamá en medio de reclamos por transparencia

El Consejo Municipal de Panamá aprobó una serie de proyectos de renovación urbana en zonas estratégicas de la capital, en una sesión marcada por el respaldo mayoritario a las obras, pero también por fuertes cuestionamientos sobre el uso de fondos de descentralización, la falta de consulta ciudadana y la atención a problemas ambientales históricos.

Las iniciativas, tramitadas con carácter de urgencia notoria, autorizan al Municipio a ejecutar obras en sectores como Calle 50, 5 de Mayo, la calle Estudiante y el eje de la Cinta Costera, áreas de alto impacto urbano, económico y turístico.

Aunque los proyectos recibieron el aval del pleno, algunos concejales expresaron su desacuerdo con la forma en que fueron presentados. El representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, se abstuvo en varias votaciones y cuestionó que inversiones que superan los 25 millones de dólares no hayan sido sometidas a procesos de consulta pública ni acompañadas de información técnica detallada.