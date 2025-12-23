Renovación urbana avanza en el Concejo de Panamá en medio de reclamos por transparencia

A las críticas se sumaron reclamos sobre el manejo de la comunicación institucional del Municipio y llamados a priorizar iniciativas de alto impacto social, como programas de protección a la niñez.La sesión también puso sobre la mesa la crisis ambiental del corregimiento de Juan Díaz, donde se planteó una moratoria a nuevas construcciones para permitir la ejecución de un ambicioso programa de manejo de cuenca, orientado a mitigar las inundaciones que afectan a miles de residentes desde hace años.