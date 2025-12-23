  1. Inicio
Renovación urbana avanza en el Concejo de Panamá en medio de reclamos por transparencia

A las críticas se sumaron reclamos sobre el manejo de la comunicación institucional del Municipio. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 23/12/2025 13:31
El Consejo Municipal de Panamá aprobó una serie de proyectos de renovación urbana en zonas estratégicas de la capital, en una sesión marcada por el respaldo mayoritario a las obras, pero también por fuertes cuestionamientos sobre el uso de fondos de descentralización, la falta de consulta ciudadana y la atención a problemas ambientales históricos.

Las iniciativas, tramitadas con carácter de urgencia notoria, autorizan al Municipio a ejecutar obras en sectores como Calle 50, 5 de Mayo, la calle Estudiante y el eje de la Cinta Costera, áreas de alto impacto urbano, económico y turístico.

Aunque los proyectos recibieron el aval del pleno, algunos concejales expresaron su desacuerdo con la forma en que fueron presentados. El representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, se abstuvo en varias votaciones y cuestionó que inversiones que superan los 25 millones de dólares no hayan sido sometidas a procesos de consulta pública ni acompañadas de información técnica detallada.

A las críticas se sumaron reclamos sobre el manejo de la comunicación institucional del Municipio y llamados a priorizar iniciativas de alto impacto social, como programas de protección a la niñez.

La sesión también puso sobre la mesa la crisis ambiental del corregimiento de Juan Díaz, donde se planteó una moratoria a nuevas construcciones para permitir la ejecución de un ambicioso programa de manejo de cuenca, orientado a mitigar las inundaciones que afectan a miles de residentes desde hace años.

