Resultados de la lotería | Sorteo del domingo 14 de septiembre de 2025

La tarde de este domingo 14 de septiembre, se celebra el sorteo dominical No. 5516 de la Lotería Nacional de Panamá. Los billetes y chances de esta edición dominical hacen alusión al Día Mundial de la Dermatitis Atópica.

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 7334

Letras - BAAB

Serie - 16

Folio - 9

Segundo Premio - 6366

Tercer Premio - 8033

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.