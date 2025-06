Revisalud responde a alcaldesa de San Miguelito y defiende legalidad de contrato

La empresa Revisalud, encargada de brindar los servicios de recolección de residuos en el distrito de San Miguelito, emitió un comunicado este jueves 5 de junio, donde se refiere a las declaraciones de la alcaldesa, Irma Hernández, y su exigencia del cumplimiento del contrato, frente a la decisión de la concesionaria de suspender el servicio de recolección en los planteles a partir de este 30 de junio debido a la falta de pagos.

La declaración enfrenta la señalización de Hernández respecto a la ilegalidad de la adenda que se realizó después del contrato original, reiterando que dicha afirmación “carece de sustento técnico y jurídico, y distorsiona el propósito real de la modificación contractual”, pues su objetivo fue ajustar el alcance de los servicios prestados, entre los cuales, la recolección de basuras a las escuelas estaba entre las funciones que “no se encontraban contempladas inicialmente”.

Revisalud suscribe que el proceso fue tramitado de acuerdo a la ley “mediante la publicación del Acuerdo Municipal en la Gaceta Oficial No. 28,179 del 16 de diciembre de 2016” y la adenda está constituida con efectos jurídicos vigentes al contrato No. 001-2001, en su cláusula primera, numeral uno. La modificación incorporó los servicios de “recolección, tratamiento, procesamiento y disposición final de los desechos urbanos que se produzcan o estén ubicados dentro del Municipio de San Miguelito, y aquellos procedentes de centros educativos públicos establecidos dentro del distrito de San Miguelito y, bajo la dependencia oficial del Meduca”, así como también la “recolección, corte y barrido de césped de las áreas verdes perimetrales internas a un costo de seis centésimos de balboa (0.06 c/.), por metro cuadrado (mts2).”

El valor de la recolección de residuos, de acuerdo con la empresa, está establecido en el Acuerdo Municipal No. 14 de 2014.

El comunicado, además, adjunta la responsabilidad del refrendo de adendas a la administración del municipio como ente concedente del servicio, no al contratista, recalcando que los pagos efectuados del Meduca a Revisalud se efectuaron debidamente y fueron refrendados a la Contraloría General de la República; bajo la expresión de que: “Alegar ilegalidad de forma selectiva y sin sustento técnico no solo es improcedente, sino que refleja una postura parcializada, carente de objetividad y coherencia”.

Por otro lado, la empresa estipula que la cláusula cuarta, en su numeral 9, “reconoce a la empresa concesionaria el derecho legítimo de cobrar la tasa de aseo correspondiente por los servicios efectivamente prestados dentro del distrito, conforme a lo acordado legalmente con el Municipio”.

Esta respuesta surge después de las declaraciones de la alcaldesa el martes 3 de junio, donde denunció que la empresa Revisalud adquirió una adenda que no fue refrendada por la Contraloría y que los pagos recibidos por el Meduca fueron “ilegales e irregulares”.

Hernández también compartió informes de los directores de las escuelas de San Miguelito, donde se calificaba la recolección de residuos como “insatisfactoria” y “pésima”, considerando la decisión de suspender este servicio como “una amenaza a los estudiantes”.

En la nota, la concesionaria expresa que Revisalud y Ministerio de Educación han reiterado solicitudes al Municipio para renovar el acuerdo, pero que hasta la fecha “no se han concretado acciones efectivas que permitan encaminar una solución viable y sostenible”.