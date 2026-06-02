Ricardo Martinelli critica la gestión del presidente Mulino

'Es por eso que, se entretienen viendo la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. El Legislativo le dice al ejecutivo como gobernar y administrar y el Ejecutivo le dice al Judicial como debe aplicar justicia, y el judicial simplemente no actúa ni camina y viola de esta forma la ley, la independencia judicial y el debido proceso. Es lamentable y eso puede o va a provocar un desorden social, porque ciudadanos, obreros y empresarios todos pierdan la paciencia y el tiempo pasa sin dar respuestas', concluyó Martinelli.