  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Ricardo Martinelli critica la gestión del presidente Mulino

El actual presidente José Raúl Mulino y el expresidente Ricardo Martinelli, durante la campaña electoral del 2024.
El actual presidente José Raúl Mulino y el expresidente Ricardo Martinelli, durante la campaña electoral del 2024. AFP
Por
José Vilar
  • 02/06/2026 15:22
Martinelli cuestionó la gestión del ministro de Economía, Felipe Chapman, y advirtió sobre el creciente descontento social.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El expresidente de la República Ricardo Martinelli criticó este martes 2 de junio a través de su cuenta de X a la administración del presidente José Raúl Mulino y aseguró que se avecinan ‘vientos de guerra’ sobre Panamá, al tiempo que criticó lo que, a su juicio, es una ‘falta de visión’ por parte del gabinete.

Necesitamos ministros con visión, no gente que trabaja para nuestros acreedores que nunca han pagado una planilla y no tienen un plan de desarrollo. Mucha burocracia pública y ambiental con papeleos a nivel medio para cobrar, como para aprobar cualquier proyecto y no hablemos de la odisea de como cobrarlo. Esto sucede porque no consiguen eliminar la burocracia y la incertidumbre que poseen aquellos, quienes invierten en este país, ni dinamizan la economía y crean empleos”, aseguró el exmandatario asilado en Colombia desde mayo de 2025.

Martinelli citó a continuación en su publicación la situación por la que – a su juicio - atravesaría la industria de la construcción y el sector primario, al tiempo que citó el contexto de la situación por la que está atravesando la Universidad Autónoma de Chiriquí y criticó fuertemente al ministro de Economía Felipe Chapman, calificándolo de ‘teórico’ y ‘burocrático’ y catalogándolo como un funcionario ‘totalmente ausente’ de iniciativas económicas.

“Al iniciar el 1 de julio de 2024, hubo la percepción que, las cosas iban a mejorar, pero esa percepción no se ha convertido en realidad. El gabinete entero con escasas excepciones, logra crear una política o alguna estrategia para motivar se hagan inversiones y el desánimo aumenta y cada día se ralentiza la economía. Estamos inmersos en Etelvinas u otras babosadas”, planteó.

Añadió que “en ese escenario tenemos un Ministro de Economia sin visión estratégica solo concentrado en la CONTENCION DEL GASTO, pensando que eso será un éxito, cuando debería estar pensando en fomentar INVERSIONES, para generar riquezas y dinamizar la economía”.

Martinelli fustigó al Consejo de Gabinete de Mulino al considerar que, o bien, o “no están pensando o no saben como fomentar inversiones” y consideró que los asesores gubernamentales eran “carcamanes viejos que viven la realidad de ellos, no la del país”.

“Es por eso que, se entretienen viendo la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. El Legislativo le dice al ejecutivo como gobernar y administrar y el Ejecutivo le dice al Judicial como debe aplicar justicia, y el judicial simplemente no actúa ni camina y viola de esta forma la ley, la independencia judicial y el debido proceso. Es lamentable y eso puede o va a provocar un desorden social, porque ciudadanos, obreros y empresarios todos pierdan la paciencia y el tiempo pasa sin dar respuestas”, concluyó Martinelli.

VIDEOS
Lo Nuevo