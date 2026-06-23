Santa Sede pide fortalecer el multilateralismo y redoblar apoyo a Haití durante Asamblea de la OEA

Otro de los puntos destacados del discurso fue la defensa de la libertad de pensamiento, conciencia y religión.<b>Cruz</b> afirmó que este derecho constituye uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas y recordó que <b>las comunidades religiosas desempeñan un papel importante en ámbitos como la educación, la asistencia humanitaria y el desarrollo social</b>.Sin embargo, advirtió que en distintas regiones del continente persisten actos de intolerancia, discriminación y restricciones al ejercicio de la libertad religiosa.'Garantizar plenamente la libertad religiosa significa también fortalecer la convivencia democrática y el respeto de la dignidad humana', afirmó.