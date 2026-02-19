Se suspende la audiencia por el caso Patrimonio Histórico

El juicio relacionado al caso Patrimonio Histórico fue suspendido, a pesar de que estaba programado para arrancar en la mañana de hoy en el palacio Gil Conte del Órgano Judicial.

La decisión se dio a solicitud de los abogados defensores, quienes acordaron posponerlo hasta el 2 de marzo.

“Tanto el Ministerio Público como los abogados particulares llegamos a un acuerdo de suspender la audiencia porque algunos abogados y la Fiscalía necesitan prepararse para continuar el caso de Odebrecht y allí tienen que preparar sus alegatos. Esa razón fue fundamental para que las defensas y el Ministerio Público le pidieran a la jueza que suspendiera, y acogió la solicitud y vamos a reiniciar la audiencia el 2 de marzo a las 9 de la mañana”, explicó el abogado Ariel Núñez, parte de la defensa técnica de Marcelo de la Rosa.

Se trata de la acumulación de tres investigaciones relacionadas con el proyecto de restauración del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo, trabajos en la Vía Domingo Díaz y el tramo 2 de Vía Brasil.

Son nueve personas imputadas que incluyen a un exministro de Obras Públicas, abogados y miembros de la Comisión Evaluadora que adjudicaron los proyectos. Se trata de Federico Suárez, Mauricio Cort, Jorge Ruiz, María González, Marcelo de la Rosa, León Halphem, Héctor Castillo, Juan Vásquez y Sergio del Sour.

La jueza Águeda Rentería es la encargada de determinar si se cometió peculado en la adjudicación de estos proyectos millonarias favoreciendo a empresas de construcción como FCC y Odebrecht.