Seguro se mantiene al margen de proceso penal contra miembro de su Junta Directiva

La <b>Caja de Seguro Social (CSS)</b> informó que uno de los miembros de su actual <b>Junta Directiva</b> enfrenta un <b>proceso penal por presunto peculado agravado</b>, precisando que dicha investigación <b>no guarda relación con la institución ni le ocasiona perjuicio alguno</b>.A través de un comunicado oficial, la CSS explicó que el caso tiene un <b>carácter estrictamente personal</b> y no está vinculado con las actuaciones, decisiones o funciones que desempeña la entidad, ni con el rol de la Junta Directiva como órgano colegiado.La institución subrayó que la situación señalada <b>no representa los valores ni los principios</b> que rigen a la Caja de Seguro Social, y reiteró que se mantiene al margen del proceso judicial en curso.Asimismo, la CSS reafirmó su <b>compromiso con el cumplimiento del marco legal vigente</b>, asegurando que continuará trabajando para preservar la estabilidad institucional y mantener la confianza de la ciudadanía en la gestión del sistema de seguridad social del país.