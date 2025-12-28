Seguro se mantiene al margen de proceso penal contra miembro de su Junta Directiva

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que uno de los miembros de su actual Junta Directiva enfrenta un proceso penal por presunto peculado agravado, precisando que dicha investigación no guarda relación con la institución ni le ocasiona perjuicio alguno.

A través de un comunicado oficial, la CSS explicó que el caso tiene un carácter estrictamente personal y no está vinculado con las actuaciones, decisiones o funciones que desempeña la entidad, ni con el rol de la Junta Directiva como órgano colegiado.

La institución subrayó que la situación señalada no representa los valores ni los principios que rigen a la Caja de Seguro Social, y reiteró que se mantiene al margen del proceso judicial en curso.

Asimismo, la CSS reafirmó su compromiso con el cumplimiento del marco legal vigente, asegurando que continuará trabajando para preservar la estabilidad institucional y mantener la confianza de la ciudadanía en la gestión del sistema de seguridad social del país.