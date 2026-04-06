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Semana Santa en Panamá: Minsa atendió 9,277 casos y reporta ocho fallecidos

Por
Laura Chang
  • 06/04/2026 11:08
De acuerdo con el balance oficial, las atenciones se brindaron entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril en 137 instalaciones de salud habilitadas a nivel nacional.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que un total de 9,277 personas recibieron atención médica durante la Semana Santa 2026 en todo el país, en un operativo que activó hospitales y centros de la red primaria para responder a la alta demanda de servicios de salud.

Menos atenciones que en 2025, pero con alta demanda

De acuerdo con el balance oficial, las atenciones se brindaron entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril en 137 instalaciones de salud habilitadas a nivel nacional.

El coordinador nacional de Emergencias del Minsa, Vicente Paredes, detalló que la cifra representa una disminución frente a las más de 11,000 atenciones registradas en 2025 durante el mismo periodo.

Sin embargo, las autoridades subrayan que la demanda se mantuvo elevada, principalmente por afecciones médicas comunes.

Problemas respiratorios y dolores lideran emergencias

La mayoría de los casos atendidos correspondieron a urgencias médicas, especialmente por:

- problemas respiratorios

- dolor abdominal

- dolor torácico

- cefaleas

A esto se suman situaciones de mayor gravedad que también marcaron el operativo de salud.

El informe del Minsa revela cifras clave sobre incidentes registrados durante estos días:

- 638 casos por trauma

- 27 personas con quemaduras

- 63 intoxicaciones alimentarias

- 33 accidentes vehiculares

- 8 defunciones

Estos datos reflejan los riesgos habituales asociados a la movilización masiva y actividades propias de la Semana Santa.

Más de 700 traslados de emergencia

Durante el operativo, se realizaron 763 traslados por emergencias médicas, distribuidos de la siguiente manera:

- 438 por vía terrestre

- 7 por vía acuática

- 1 por vía aérea

- 317 traslados interhospitalarios

La capacidad de respuesta logística fue clave para atender casos críticos en distintas regiones del país.

Vigilancia sanitaria: inspecciones y sanciones

En paralelo, el Minsa reforzó los operativos de control sanitario a través del Departamento de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DINACAVV).

Las autoridades inspeccionaron 338 puestos de venta de alimentos, entre fijos y ambulantes, y verificaron a 608 manipuladores de alimentos.

El resultado dejó en evidencia fallas en el cumplimiento de normas:

- 106 personas no contaban con carné de salud

- se decomisaron productos

- se impusieron multas

- y se emitieron 13 citaciones.

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