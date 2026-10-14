Serviestiba inicia pago de quincena y garantiza prestaciones de la CSS a sus trabajadores

Serviestiba, S. A. detalló este miércoles 14 de octubre que inició el pago de los salarios correspondientes a la quincena de sus trabajadores y aseguró que cumplirá con las prestaciones laborales derivadas del proceso de cese de operaciones de la empresa en los puertos de Balboa y Cristóbal.

En un comunicado, la compañía indicó que garantizará el pago de los derechos laborales que correspondan a sus trabajadores, de acuerdo con la legislación vigente.

También afirmó que se encuentra al día en sus aportes al fondo de cesantía y en sus obligaciones patronales con la Caja de Seguro Social (CSS).

La empresa señaló que mantendrá mecanismos de atención personalizada para revisar y tramitar las prestaciones y demás derechos laborales de cada trabajador durante el proceso de cierre.

Asimismo, comunicó que contempla un proceso de liquidación de las cuentas comerciales pendientes con sus proveedores, que será gestionado mediante los canales administrativos regulares.

El anuncio se produce después de que la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informara el martes 13 de octubre que los salarios de los trabajadores vinculados a las operaciones portuarias estaban garantizados durante la transición.

Serviestiba opera en los puertos de Balboa y Cristóbal, administrados, respectivamente, por APM Terminals, subsidiaria del grupo Maersk, y Terminal Internacional de Panamá (TIL), subsidiaria de Mediterranean Shipping Company (MSC).

Muñoz detalló que el proceso involucra a 1,386 trabajadores de ambas terminales portuarias y explicó que el Gobierno mantiene conversaciones con las operadoras para procurar su contratación y continuidad laboral.

Según la ministra, las empresas han manifestado su disposición a contratar a estos trabajadores, aunque el proceso requiere completar los trámites laborales y legales correspondientes para que puedan incorporarse a las nuevas plazas.

La funcionaria también indicó que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) realizó una auditoría laboral para revisar la situación de los trabajadores y solicitó a Serviestiba verificar sus registros y comenzar a ofrecer las prestaciones que correspondan.

Muñoz informó además que el Mitradel ejecutó de oficio un secuestro sobre las cuentas por cobrar de Serviestiba, como medida para disponer de un respaldo que permita garantizar las prestaciones laborales y los derechos adquiridos de los trabajadores.

La ministra señaló que organizaciones de trabajadores le comunicaron su intención de presentar demandas y respaldar la acción.

La medida se enmarca en las acciones del Gobierno para proteger los derechos laborales de los empleados afectados por el cierre de operaciones de la empresa portuaria.

En su comunicado, la empresa recordó que durante 11 años contribuyó al desarrollo logístico y portuario de Panamá, con el respaldo de sus trabajadores y de las empresas proveedoras de bienes y servicios.

La compañía reiteró que conducirá el proceso de cierre con responsabilidad y transparencia, y que atenderá las obligaciones laborales y comerciales contraídas.