Siete de cada diez panameños se sienten satisfechos con su comunidad

Según el Estudio Nacional sobre Condiciones de Vida y Bienestar (ENCOVI–Panamá 2024), siete de cada diez panameños expresan satisfacción con su comunidad y más de la mitad considera que vive mejor que sus padres. Este hallazgo, quizás uno de los más reveladores del estudio, muestra una tendencia positiva: a pesar de los retos estructurales identificados, el país mantiene señales claras de movilidad y optimismo social.Estos resultados forman parte de la investigación más completa realizada en Panamá en los últimos años sobre bienestar multidimensional. Con una muestra de 5,261 hogares en áreas urbanas, rurales e indígenas, el estudio aporta información robusta, territorializada y actualizada que permitirá orientar políticas públicas más precisas, equitativas y basadas en evidencia.El estudio fue desarrollado por la fundación Planta de Generación de Energía Social (PGES), con el apoyo técnico y financiero de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (Senacyt) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con la participación de un Comité Coordinador integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de la Mujer, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la Senacyt y el CAF. El ENCOVI propone un enfoque moderno para entender el bienestar: más que el ingreso, importa el acceso a los activos que permiten vivir con dignidad. Entre los aspectos evaluados están: las condiciones de la vivienda, servicios básicos continuos; la caracterización de los hogares y sus miembros; el empleo, los ingresos y gastos de las unidades familiares; la salud, seguridad alimentaria y nutrición; los niveles de educación, el acceso a las nuevas tecnologías, redes de apoyo y participación ciudadana, ente otras variables<i>.</i>Este cambio de paradigma coloca a Panamá en la vanguardia regional al adoptar una visión de desarrollo integral, alineada a las agendas internacionales de desarrollo humano.Más allá de ofrecer un diagnóstico, el ENCOVI Panamá 2024 se concibe como una herramienta para comprender las condiciones de vida desde una mirada integral y multidimensional. La información recopilada permite dimensionar brechas, identificar déficits y analizar factores socioeconómicos, institucionales y socioculturales que inciden directamente en el bienestar de la población. Este enfoque amplía la lectura tradicional basada únicamente en indicadores económicos y aporta insumos clave para orientar la formulación de políticas públicas, programas sociales y acciones de desarrollo acordes con la diversidad territorial, de género y de ciclo de vida del país.