Siete de cada diez panameños se sienten satisfechos con su comunidad

En las comarcas indígenas se registran los mayores déficits en el acceso regular al agua mejorada, según el estudio.
Francisco Blanco, rector de la USMA, Beatriz Carles de Arango, ministra de Desarrollo Social y Sonia Heckadon, directora ejecutiva y científica del estudio.
Entre los aspectos evaluados están las condiciones de la vivienda.
Yasser Reyna
  • 26/12/2025 00:00
A pesar de los resultados del ENCOVI–Panamá 2024 que muestran progresos significativos, también hay desafíos que deben ser atendidos

Según el Estudio Nacional sobre Condiciones de Vida y Bienestar (ENCOVI–Panamá 2024), siete de cada diez panameños expresan satisfacción con su comunidad y más de la mitad considera que vive mejor que sus padres. Este hallazgo, quizás uno de los más reveladores del estudio, muestra una tendencia positiva: a pesar de los retos estructurales identificados, el país mantiene señales claras de movilidad y optimismo social.

Estos resultados forman parte de la investigación más completa realizada en Panamá en los últimos años sobre bienestar multidimensional. Con una muestra de 5,261 hogares en áreas urbanas, rurales e indígenas, el estudio aporta información robusta, territorializada y actualizada que permitirá orientar políticas públicas más precisas, equitativas y basadas en evidencia.

El estudio fue desarrollado por la fundación Planta de Generación de Energía Social (PGES), con el apoyo técnico y financiero de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (Senacyt) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con la participación de un Comité Coordinador integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de la Mujer, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la Senacyt y el CAF.

El ENCOVI propone un enfoque moderno para entender el bienestar: más que el ingreso, importa el acceso a los activos que permiten vivir con dignidad. Entre los aspectos evaluados están: las condiciones de la vivienda, servicios básicos continuos; la caracterización de los hogares y sus miembros; el empleo, los ingresos y gastos de las unidades familiares; la salud, seguridad alimentaria y nutrición; los niveles de educación, el acceso a las nuevas tecnologías, redes de apoyo y participación ciudadana, ente otras variables.

Este cambio de paradigma coloca a Panamá en la vanguardia regional al adoptar una visión de desarrollo integral, alineada a las agendas internacionales de desarrollo humano.

Más allá de ofrecer un diagnóstico, el ENCOVI Panamá 2024 se concibe como una herramienta para comprender las condiciones de vida desde una mirada integral y multidimensional.

La información recopilada permite dimensionar brechas, identificar déficits y analizar factores socioeconómicos, institucionales y socioculturales que inciden directamente en el bienestar de la población. Este enfoque amplía la lectura tradicional basada únicamente en indicadores económicos y aporta insumos clave para orientar la formulación de políticas públicas, programas sociales y acciones de desarrollo acordes con la diversidad territorial, de género y de ciclo de vida del país.

Algunos hallazgos

Los resultados del ENCOVI–Panamá 2024 muestran progresos significativos:

La pobreza por ingresos ha disminuido a más de la mitad en tres décadas, pasando de 42% en 1991 a 21.7% en 2023.

La cobertura educativa alcanza el 78%, con mayor participación femenina, lo que demuestra avances importantes en capital humano y acceso a oportunidades.

El 70% de la población de 10 años o más tiene acceso a dispositivos digitales, un indicador clave para la inclusión tecnológica.

En salud, el 58% de las personas considera su estado como bueno o muy bueno, y el 76% de quienes enfrentaron un problema buscaron atención médica.

Entre los adultos mayores, más del 50% mantiene vínculos sociales frecuentes, reflejando buena autonomía y redes de apoyo.

Estos avances confirman que Panamá ha logrado consolidar mejoras gracias a décadas de crecimiento económico y a políticas que han ampliado las oportunidades para amplios sectores de la población.

Pero el estudio también identifica desafíos que deben ser atendidos con urgencia:

La informalidad laboral alcanza el 47%, y supera el 70% entre los grupos más vulnerables.

La inseguridad alimentaria afecta al 29% de los hogares, con tasas más altas en zonas indígenas.

Aunque el 93% de las viviendas tiene materiales adecuados, solo 64% recibe agua de manera continua.

Las brechas de género persisten: el 71% del trabajo doméstico no remunerado recae sobre mujeres, y una de cada cuatro no puede incorporarse al empleo por falta de apoyo en cuidados.

Estas inequidades, advierte el estudio, no son coyunturales; son acumuladas y heredadas, y por tanto requieren políticas públicas simultáneas, articuladas e inteligentes.

Durante el lanzamiento del informe, el secretario nacional de la Senacyt, el Dr. Eduardo Ortega Barría, destacó que este estudio representa una herramienta estratégica para el país.

“Creemos firmemente que la ciencia, la tecnología y la innovación deben estar al servicio del bienestar social. El ENCOVI es una demostración de que la evidencia puede guiar decisiones más efectivas para cerrar brechas y promover cohesión social”.

El Dr. Ortega subrayó que el esfuerzo conjunto entre la academia, el Estado y organismos internacionales es una muestra de lo que Panamá puede lograr cuando la generación de conocimiento se convierte en prioridad.

El ENCOVI–Panamá 2024 invita a la sociedad a mirar más allá de las cifras: a comprender cómo viven realmente los panameños, qué capacidades poseen y qué obstáculos enfrentan para desarrollarse plenamente.

Los resultados reflejan un país que ha avanzado, que mantiene bases sólidas y que cuenta con una ciudadanía que, en su mayoría, percibe mejora y oportunidades. También recuerdan que los desafíos persistentes deben abordarse desde las políticas integrales, sostenibles y guiadas por evidencia, para transformar a Panamá en un país más justo, competitivo y con bienestar para todos.

