Siete de cada diez panameños se sienten satisfechos con su comunidad

Según el Estudio Nacional sobre Condiciones de Vida y Bienestar (ENCOVI–Panamá 2024), siete de cada diez panameños expresan satisfacción con su comunidad y más de la mitad considera que vive mejor que sus padres. Este hallazgo, quizás uno de los más reveladores del estudio, muestra una tendencia positiva: a pesar de los retos estructurales identificados, el país mantiene señales claras de movilidad y optimismo social.

Estos resultados forman parte de la investigación más completa realizada en Panamá en los últimos años sobre bienestar multidimensional. Con una muestra de 5,261 hogares en áreas urbanas, rurales e indígenas, el estudio aporta información robusta, territorializada y actualizada que permitirá orientar políticas públicas más precisas, equitativas y basadas en evidencia.

El estudio fue desarrollado por la fundación Planta de Generación de Energía Social (PGES), con el apoyo técnico y financiero de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (Senacyt) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con la participación de un Comité Coordinador integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de la Mujer, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la Senacyt y el CAF.

El ENCOVI propone un enfoque moderno para entender el bienestar: más que el ingreso, importa el acceso a los activos que permiten vivir con dignidad. Entre los aspectos evaluados están: las condiciones de la vivienda, servicios básicos continuos; la caracterización de los hogares y sus miembros; el empleo, los ingresos y gastos de las unidades familiares; la salud, seguridad alimentaria y nutrición; los niveles de educación, el acceso a las nuevas tecnologías, redes de apoyo y participación ciudadana, ente otras variables.

Este cambio de paradigma coloca a Panamá en la vanguardia regional al adoptar una visión de desarrollo integral, alineada a las agendas internacionales de desarrollo humano.

Más allá de ofrecer un diagnóstico, el ENCOVI Panamá 2024 se concibe como una herramienta para comprender las condiciones de vida desde una mirada integral y multidimensional.

La información recopilada permite dimensionar brechas, identificar déficits y analizar factores socioeconómicos, institucionales y socioculturales que inciden directamente en el bienestar de la población. Este enfoque amplía la lectura tradicional basada únicamente en indicadores económicos y aporta insumos clave para orientar la formulación de políticas públicas, programas sociales y acciones de desarrollo acordes con la diversidad territorial, de género y de ciclo de vida del país.