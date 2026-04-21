‘Sin agua no hay Canal’: Jorge -Luis Quijano advierte el impacto millonario y urgencia de nuevos embalses

El exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, alertó la mañana de este martes 21 de abril que el agua sigue siendo el factor determinante para el funcionamiento del Canal de Panamá, especialmente en un contexto de presión creciente por el comercio internacional y variabilidad climática.

Quijano explicó que la vía interoceánica depende completamente del recurso hídrico para operar. “El agua es la vida del Canal de Panamá”, afirmó, al detallar que cada tránsito requiere grandes volúmenes para elevar y descender los buques entre océanos.

Advirtió que el escenario actual combina una mayor demanda —impulsada incluso por situaciones geopolíticas globales— con la posible llegada del fenómeno de El Niño, lo que podría poner al país “en una disyuntiva” sobre la disponibilidad del recurso.

El exadministrador recordó que los embalses fueron construidos originalmente para abastecer a una población mucho menor, pero hoy cumplen una doble función: sostener la operación del Canal y suplir a más del 55% de la población del país.

“Hay al menos ocho potabilizadoras tomando agua de estos embalses y se proyectan más”, señaló, mencionando nuevas infraestructuras previstas en zonas como Gamboa y otras áreas en desarrollo.

Esta presión creciente, explicó, tiene un impacto directo en la operación canalera. Según sus cálculos, el consumo de agua para uso humano puede equivaler al volumen necesario para unos 12 tránsitos diarios.

“Multiplique eso por alrededor de 500 mil dólares por tránsito y se entiende el impacto económico de no tener agua”, advirtió.

Quijano insistió en que el problema no es la falta de lluvias, sino la capacidad de almacenamiento. “Panamá sigue siendo un país de mucha precipitación, pero si no la recogemos, no la vamos a tener cuando más la necesitamos”, subrayó.

En ese sentido, planteó que la construcción de nuevos embalses es la solución más viable y económica para garantizar la sostenibilidad del recurso a largo plazo.

Sobre el debate en torno a proyectos como el embalse de Río Indio, el exadministrador sostuvo que el Canal ha buscado el diálogo con las comunidades, aunque reconoció la existencia de sectores que se oponen.

“Yo entiendo que las personas no quieran ser movilizadas, pero el Canal cumple con lo que se compromete”, afirmó, al recordar la experiencia de la ampliación, donde —según dijo— se cumplieron los estándares ambientales y sociales establecidos.

Añadió que actualmente se desarrollan procesos de compensación y reasentamiento, ofreciendo opciones a las familias afectadas según sus preferencias de ubicación.

Además, destacó que ya se han adjudicado contratos para infraestructura como carreteras internas y que se prevén nuevos proyectos orientados a mejorar las condiciones de las comunidades impactadas.

El exadministrador señaló que tras la incorporación de nuevas áreas a la cuenca, incluyendo Río Indio, el Canal cuenta con mayor capacidad para implementar programas de incentivos ambientales.

Para Quijano, el reto es claro: garantizar el agua no solo es clave para la operación del Canal, sino para la estabilidad económica y social del país.