Sismo en Panamá: Tocumen reabre operaciones aéreas con protocolos de seguridad

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó la reanudación de sus operaciones aéreas luego de la suspensión temporal y la evacuación preventiva realizadas este viernes, tras el sismo de magnitud 7.2 que sacudió el país.

Antes de retomar actividades, se realizaron inspecciones en las pistas, calles de rodaje, instalaciones aeroportuarias y la torre de control, sin que se reportaran daños que impidieran el funcionamiento normal.

El área comercial también reabrió sus puertas y el personal de Migración y Aduanas retomó sus puestos de atención.