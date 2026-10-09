Sismo en Panamá: Tocumen reabre operaciones aéreas con protocolos de seguridad

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó la reanudación de sus operaciones aéreas luego de la suspensión temporal y la evacuación preventiva realizadas este viernes, tras el sismo de magnitud 7.2 que sacudió el país.
Antes de retomar actividades, se realizaron inspecciones en las pistas, calles de rodaje, instalaciones aeroportuarias y la torre de control, sin que se reportaran daños que impidieran el funcionamiento normal.
El área comercial también reabrió sus puertas y el personal de Migración y Aduanas retomó sus puestos de atención.
La suspensión y evacuación se ejecutaron conforme a los protocolos de seguridad, como medida preventiva para proteger a pasajeros, colaboradores y usuarios.
El aeropuerto anunció que solicitará al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) una inspección adicional de las instalaciones como parte del seguimiento.
La administración de Tocumen pidió a los viajeros consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos y seguir las indicaciones del personal aeroportuario.
Asimismo, agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios durante el proceso de evacuación y reanudación de operaciones.
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