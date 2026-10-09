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Sismo en Panamá: Tocumen reabre operaciones aéreas con protocolos de seguridad

La suspensión y evacuación se ejecutaron conforme a los protocolos de seguridad, como medida preventiva para proteger a pasajeros, colaboradores y usuarios.
La suspensión y evacuación se ejecutaron conforme a los protocolos de seguridad, como medida preventiva para proteger a pasajeros, colaboradores y usuarios. Tocumen S.A.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/10/2026 16:57
El área comercial también reabrió sus puertas y el personal de Migración y Aduanas retomó sus puestos de atención

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó la reanudación de sus operaciones aéreas luego de la suspensión temporal y la evacuación preventiva realizadas este viernes, tras el sismo de magnitud 7.2 que sacudió el país.

Antes de retomar actividades, se realizaron inspecciones en las pistas, calles de rodaje, instalaciones aeroportuarias y la torre de control, sin que se reportaran daños que impidieran el funcionamiento normal.

El área comercial también reabrió sus puertas y el personal de Migración y Aduanas retomó sus puestos de atención.

La suspensión y evacuación se ejecutaron conforme a los protocolos de seguridad, como medida preventiva para proteger a pasajeros, colaboradores y usuarios.

El aeropuerto anunció que solicitará al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) una inspección adicional de las instalaciones como parte del seguimiento.

La administración de Tocumen pidió a los viajeros consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos y seguir las indicaciones del personal aeroportuario.

Asimismo, agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios durante el proceso de evacuación y reanudación de operaciones.

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