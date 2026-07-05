Solidaridad en Panamá: María Corina participa en misa de monseñor Ulloa por víctimas del terremoto en Venezuela

La Iglesia católica panameña realizó este domingo una vigilia y misa en solidaridad con las víctimas del terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

La Catedral Basílica Santa María la Antigua fue la sede que reunió a la comunidad venezolana y líderes político, entre ellos la opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá como parte de su proceso para regresar a Venezuela.

En su discurso, el monseñor José Domingo Ulloa destacó que la comunidad venezolana está formada por personas que se han levantado una y otra vez en busca de un futuro mejor y de vivir con dignidad.

“Allí la esperanza de Venezuela seguirá viva. No queremos que se sientan solo acogidos, sino en familia, porque la Iglesia no distingue si son extranjeros”, comentó Ulloa.

Añadió que “nuestra oración abraza a quienes sufren por el terremoto. Sabemos que cuando la tierra tiembla no solo derrumba edificios, sino también la seguridad de las personas”.