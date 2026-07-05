Solidaridad en Panamá: María Corina participa en misa de monseñor Ulloa por víctimas del terremoto en Venezuela

La Iglesia católica panameña realizó este domingo una vigilia y misa en solidaridad con las víctimas del terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio. La Catedral Basílica Santa María la Antigua fue la sede que reunió a la comunidad venezolana y líderes político, entre ellos la opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá como parte de su proceso para regresar a Venezuela. En su discurso, el monseñor José Domingo Ulloa destacó que la comunidad venezolana está formada por personas que se han levantado una y otra vez en busca de un futuro mejor y de vivir con dignidad. <i><b>'Allí la esperanza de Venezuela seguirá viva. No queremos que se sientan solo acogidos, sino en familia, porque la Iglesia no distingue si son extranjeros'</b></i>, comentó Ulloa. Añadió que<i><b> 'nuestra oración abraza a quienes sufren por el terremoto. Sabemos que cuando la tierra tiembla no solo derrumba edificios, sino también la seguridad de las personas'</b></i>.