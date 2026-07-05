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Solidaridad en Panamá: María Corina participa en misa de monseñor Ulloa por víctimas del terremoto en Venezuela

La Catedral Basílica Santa María la Antigua
La Catedral Basílica Santa María la Antigua Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/07/2026 09:31
La Catedral Basílica Santa María la Antigua fue la sede que reunió a la comunidad venezolana y líderes político

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La Iglesia católica panameña realizó este domingo una vigilia y misa en solidaridad con las víctimas del terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

La Catedral Basílica Santa María la Antigua fue la sede que reunió a la comunidad venezolana y líderes político, entre ellos la opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá como parte de su proceso para regresar a Venezuela.

En su discurso, el monseñor José Domingo Ulloa destacó que la comunidad venezolana está formada por personas que se han levantado una y otra vez en busca de un futuro mejor y de vivir con dignidad.

“Allí la esperanza de Venezuela seguirá viva. No queremos que se sientan solo acogidos, sino en familia, porque la Iglesia no distingue si son extranjeros”, comentó Ulloa.

Añadió que “nuestra oración abraza a quienes sufren por el terremoto. Sabemos que cuando la tierra tiembla no solo derrumba edificios, sino también la seguridad de las personas”.

La misa tenía como objetivo ser un espacio de solidaridad.
La misa tenía como objetivo ser un espacio de solidaridad. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
María Corina y monseñor Ulloa
María Corina y monseñor Ulloa Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
La comunidad venezolana aprovecho la oportunidad para hablar con la líder opositora.
La comunidad venezolana aprovecho la oportunidad para hablar con la líder opositora. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El monseñor indicó que todas las colectas que se realicen en la misa de este domingo serán canalizadas entre Cáritas Panamá y Cáritas Venezuela para convertirse en un recurso de ayuda de manera transparente y con prontitud.

“Aquí no hay panameños ni venezolanos, solo hijos del Señor”, reiteró.

Ulloa exhortó ayudar a las personas que perdieron sus familias o se encuentran en recuperación.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

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