Subcomisión analizará proyecto que propone límites al acceso de menores a redes sociales

El proyecto de ley N° 426, que busca establecer un<b> sistema de protección digital integral para niños, niñas y adolescentes</b>, dio un paso clave en la Asamblea Nacional al ser remitido a una subcomisión para su análisis técnico y legal.La propuesta, impulsada por jóvenes universitarios mediante el mecanismo de participación ciudadana, busca <b>regular el acceso de menores a las redes sociales y proteger su salud mental en entornos digitales.</b>La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, diputada Alexandra Brenes, calificó la discusión como <b>'polémica, pero necesaria'</b>, y asumió además la presidencia de la subcomisión encargada de perfeccionar la redacción del texto.