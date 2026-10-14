Suribeth Cortez despierta y es desintubada tras resultar herida en el terremoto de Azuero

Suribeth Cortez, la joven que resultó gravemente herida tras el colapso de una pared durante el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Azuero el pasado 9 de octubre, despertó este 14 de octubre y fue desintubada en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá.
La mejoría fue confirmada por su tía, Gumercinda Atencio, quien informó que la joven reconoció a su hermana y estaba respondiendo bien.
Esta noticia representa un avance en su recuperación, luego de permanecer en estado delicado y bajo vigilancia médica, dijeron fuentes cercanas a la familia.
Suribeth sufrió lesiones graves en la cabeza y un trauma abdominal cerrado cuando la pared de su vivienda colapsó en Macaracas, provincia de Los Santos.
Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada de urgencia en helicóptero desde Las Tablas hasta la capital para recibir atención especializada.
La joven permaneció sedada y fue sometida a una intervención quirúrgica.
Aunque su despertar y la retirada del tubo de respiración marcan una evolución favorable, continúa bajo atención médica y su recuperación dependerá de su evolución clínica.
Además, la familia ha seguido de cerca su estado de salud mientras enfrenta las consecuencias del terremoto, que destruyó la vivienda donde residía Suribeth.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...