Consejo de Gabinete autoriza acuerdo con el Banco Mundial de asesoría de riesgo de pensiones para el Siacap

El Consejo de Gabinete, mediante el proyecto de Decreto 15-26, autorizó la suscripción de un acuerdo de servicios de asesoría reembolsable para continuar con la implementación integral del programa Panamá Siacap.

El convenio será firmado entre la República de Panamá —representada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)—, el Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Grupo Banco Mundial, adelantó la Presidencia de la República de Panamá, a través de un comunicado.

Esta segunda etapa del acuerdo contempla un presupuesto de hasta $300,000 y tiene como propósito fundamental apoyar la preparación e implementación integral del modelo de Supervisión Basada en Riesgos (SBR) por parte del Siacap.

Líneas de acción y objetivos clave

Entre los objetivos previstos dentro de este plan destacan:

Ciclo y herramientas de supervisión: Definición del ciclo de supervisión más adecuado, desarrollo de herramientas para una SBR efectiva, implementación de sistemas de alertas tempranas y establecimiento de un sistema de monitoreo de inversiones.

Marco de inversiones y gestión de riesgos: Creación de un marco de inversiones óptimo con métricas de riesgo y garantía mínima de rendimiento, estructuración de un departamento de riesgos y definición de los requerimientos de recursos humanos y tecnológicos.

Capacitación y planes de contingencia: Formación del personal del Siacap en la aplicación del ciclo completo de SBR, elaboración de un manual de intervenciones escalonadas y diseño de un plan de contingencia ante eventuales rescisiones de contratos con las entidades operadoras (la ERP y las EAI).

Antecedentes del proyecto

En 2025, el MEF suscribió el primer acuerdo de servicios de asesoría reembolsable (RAS I) con el fin de evaluar las actividades necesarias para la adopción de este modelo. Dicha iniciativa contó con opinión favorable mediante la nota CENA/119 del 5 de junio de 2025, fue autorizada por el Decreto de Gabinete No. 25 del 17 de junio de 2025 y refrendada el 7 de agosto de 2025.

Tras el cumplimiento satisfactorio de los objetivos fijados en la primera fase, esta nueva contratación da paso a una segunda etapa para culminar los procesos de desarrollo e implementación final de la Supervisión Basada en Riesgos en el sistema.