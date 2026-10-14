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CIUDAD DE LA SALUD

Terremoto en Panamá: reportan muerte cerebral de Elena Barría tras derrumbe de su vivienda

La vecina relató que Barría se mantuvo consciente durante parte de la emergencia.
La vecina relató que Barría se mantuvo consciente durante parte de la emergencia. Cedida
Por
Leiny Pérez
  • 14/10/2026 13:35
La mujer resultó herida cuando una pared de su casa colapsó durante el sismo de magnitud 7,5 que sacudió Azuero.

Elena Barría permanece en estado crítico tras resultar herida durante el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió la región de Azuero el pasado 9 de octubre.

Una vecina de la mujer, entrevistada por La Estrella de Panamá, afirmó que la mujer presenta muerte cerebral; sin embargo, este diagnóstico es difundido por el hijo de la señora, Amado Barría.

De acuerdo con el testimonio de la residente, una pared de la vivienda de Barría colapsó durante el sismo y la dejó atrapada entre los escombros. La mujer, quien tiene una pierna amputada por diabetes y utiliza una andadera para movilizarse, se encontraba acostada cuando ocurrió el derrumbe.

Su hijo y otros vecinos lograron rescatarla y trasladarla en un vehículo particular. Según el relato, inicialmente fue llevada a un hospital de la zona, pero posteriormente tuvo que ser movilizada a otros centros médicos hasta que se decidió su traslado a la ciudad de Panamá.

La vecina relató que Barría se mantuvo consciente durante parte de la emergencia y que, después de ser operada en la capital, podía hablar y recordar lo ocurrido. No obstante, señaló que posteriormente recibió información de que su condición había empeorado.

La misma residente indicó que la vivienda de Barría sufrió daños que fueron evaluados como pérdida total. La familia esperaba que la mujer pudiera recuperarse y regresar a su hogar, mientras aguarda información sobre las medidas para reconstruir la casa.

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