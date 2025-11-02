Suspenden zarpes en Bocas del Toro por mal tiempo

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que, debido a las condiciones de mal tiempo registradas en el país, ha decretado la suspensión inmediata de todos los zarpes desde Cayo Zapatilla, Bocas del Toro, a partir de las 9:00 a.m. de este domingo 2 de noviembre de 2025.

La AMP insta a todos los operadores de embarcaciones, prestadores de servicios turísticos y público en general a acatar esta disposición por su propia seguridad.

Recomienda tomar las medidas de seguridad necesarias y acatar estrictamente las instrucciones emitidas por las autoridades locales y guardacostas presentes en el área.

Exhorta mantenerse informado sobre cualquier actualización o cambio en el estado del mar.