  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Suspenden zarpes en Bocas del Toro por mal tiempo

Viajeros este sabádo 01 de noviembre se trasladaban por mar en los distisntos puertos del país.
Viajeros este sabádo 01 de noviembre se trasladaban por mar en los distisntos puertos del país. Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 02/11/2025 11:51
La entidad exhortó mantenerse informado sobre cualquier actualización o cambio en el estado del mar

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que, debido a las condiciones de mal tiempo registradas en el país, ha decretado la suspensión inmediata de todos los zarpes desde Cayo Zapatilla, Bocas del Toro, a partir de las 9:00 a.m. de este domingo 2 de noviembre de 2025.

La AMP insta a todos los operadores de embarcaciones, prestadores de servicios turísticos y público en general a acatar esta disposición por su propia seguridad.

Recomienda tomar las medidas de seguridad necesarias y acatar estrictamente las instrucciones emitidas por las autoridades locales y guardacostas presentes en el área.

Exhorta mantenerse informado sobre cualquier actualización o cambio en el estado del mar.

Movimiento

Hasta el sábado 1 de noviembre se había contabilizado la salida de más de 1,470 embarcaciones desde distintos puertos del país, transportando a un total de 14,455 pasajeros hacia diversos destinos insulares y costeros, según datos de la AMP.

De acuerdo con la entidad, las provincias de Bocas del Toro y Colón —particularmente en la Costa Abajo y Costa Arriba, así como la isla de Taboga, registraron la mayor afluencia de viajeros durante la jornada, en el marco de las Fiestas Patrias 2025.

VIDEOS
Lo Nuevo