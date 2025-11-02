Suspenden zarpes en Bocas del Toro por mal tiempo

<b><a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) </a></b>informó que, debido a las condiciones de mal tiempo registradas en el país, ha decretado la suspensión inmediata de todos los<b> zarpes desde Cayo Zapatilla, Bocas del Toro</b>, a partir de las 9:00 a.m. de este domingo 2 de noviembre de 2025. La AMP insta a todos los operadores de embarcaciones, prestadores de servicios turísticos y público en general a acatar esta disposición por su propia seguridad.Recomienda tomar las medidas de seguridad necesarias y acatar estrictamente las instrucciones emitidas por las autoridades locales y guardacostas presentes en el área.Exhorta mantenerse informado sobre cualquier actualización o cambio en el estado del mar.