Tensión con China | 92 buques con bandera panameños retenidos en marzo tras las inspecciones, dice la AMP

El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, aseguró la mañana de este jueves 9 de abril que las inspecciones realizadas por la República Popular de China a buques con bandera panameña responden a procesos técnicos rutinarios y no a una acción dirigida específicamente contra Panamá.

Roquebert explicó que, como una de las principales potencias comerciales del mundo, China mantiene estrictos controles en sus puertos, donde arriban embarcaciones de diversas banderas. En ese sentido, aclaró que las revisiones no son exclusivas de los buques panameños, sino que también se aplican a otras flotas internacionales.

Para el funcionario, las inspecciones son necesarias para la seguridad marítima y recalcó que en el mes de marzo hubo 92 retenciones de buques con bandera panameña luego de las inspecciones que efectuaron en los puertos de China.

“Las inspecciones se dan a todas las banderas. Esto es un proceso técnico, igual que el revisado anual de los vehículos. Los barcos también tienen programas de inspección que deben cumplir”, sostuvo.

El funcionario detalló que actualmente Panamá cuenta con una de las mayores flotas mercantes del mundo, con aproximadamente 8,600 embarcaciones registradas, lo que incrementa naturalmente la cantidad de inspecciones en comparación con otros países.

“Al ser la bandera número uno, la estadística siempre será mayor, porque tenemos más barcos navegando en el mundo”, precisó.

Asimismo, rechazó versiones que sugieren un aumento “sospechoso” de inspecciones hacia buques panameños en puertos chinos, señalando que estas interpretaciones responden a percepciones mediáticas y no a la realidad operativa del sector marítimo.

“Este no es un tema político ni de otra índole, es un tema técnico que la Marina Mercante viene manejando desde hace décadas”, afirmó.

Roquebert destacó que la AMP mantiene un monitoreo constante de estas inspecciones como parte de su labor diaria, garantizando el cumplimiento de las normativas internacionales y la seguridad en la navegación.

El funcionario reiteró que Panamá continúa siendo líder mundial en abanderamiento de buques, y que los controles en puertos internacionales forman parte del funcionamiento regular del comercio marítimo global.