Tránsito registra más de 33 mil vehículos rumbo al interior durante el primer día del asueto

Un total de 33,138 vehículos pasaron por el punto de control ubicado en Sajalices, uno de los principales corredores de salida hacia el interior del país durante la temporada festiva.

En Los Canelos se contabilizaron 13,098 autos, mientras que en Santa María el reporte alcanzó 6,865.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que solo durante la jornada diurna de este sábado 1 de noviembre, se registró el movimiento de 20,246 vehículos, en medio de los desplazamientos habituales de familias que viajan para participar en los desfiles, actividades culturales y celebraciones patrióticas.

Como parte de las medidas aplicadas para agilizar el tránsito, desde las 8:00 a.m. se ejecutó la inversión de carriles, con el objetivo de facilitar la movilización hacia el interior y descongestionar los puntos de mayor circulación.

Las autoridades reiteraron su llamado a los conductores a mantener la prudencia, respetar los límites de velocidad y acatar las disposiciones de tránsito durante este fin de semana largo, en el que se prevé un incremento sostenido en la afluencia vehicular en las principales rutas del país.