Tránsito registra más de 33 mil vehículos rumbo al interior durante el primer día del asueto

Un total de <b>33,138 vehículos</b> pasaron por el punto de control ubicado en Sajalices, uno de los principales corredores de salida hacia el interior del país durante la temporada festiva. En<b> Los Canelos se contabilizaron 13,098 autos, mientras que en Santa María el reporte alcanzó 6,865.</b>La <b>Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</b> informó<b> </b>que solo durante <b>la jornada diurna de este sábado 1 de noviembre, se registró el movimiento de 20,246 vehículos</b>, en medio de los desplazamientos habituales de familias que viajan para participar en los desfiles, actividades culturales y celebraciones patrióticas.Como parte de las medidas aplicadas para agilizar el tránsito, <b>desde las 8:00 a.m. se ejecutó la inversión de carriles</b>, con el objetivo de facilitar la movilización hacia el interior y descongestionar los puntos de mayor circulación.Las autoridades reiteraron su llamado a los conductores a <b>mantener la prudencia, respetar los límites de velocidad y acatar las disposiciones de tránsit</b>o durante este fin de semana largo, en el que se prevé un incremento sostenido en la afluencia vehicular en las principales rutas del país.