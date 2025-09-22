Tras altercado, diputado Jhonathan Vega cierra oficina en Dolega

La relación entre el diputado Jhonathan Vega y un proyecto relacionado al estadio de béisbol de Dolega, en la provincia de Chiriquí, sigue generando suspicacias. El pasado jueves, Vega envió una carta de agradecimiento al Municipio de Dolega, esto tras tomar la decisión de cerrar su oficina de atención ciudadana en ese distrito. La información fue confirmada Miguel Pittí, alcalde de Dolega, quien detalló la carta enviada por el diputado “retribuía su agradecimiento por el tiempo otorgado y que él se iba a movilizar a otro lugar más accesible a la población”.

El estadio de béisbol de Dolega, el origen de la disputa La nota enviada por el diputado Jhonathan Vega ocurre luego que se le mencionara en un incidente de posible agresión dentro de la Asamblea, ocurrido el pasado lunes 15 de septiembre. Pedro Rodríguez publicó un comunicado a través de una cuenta de Instagram (@doleganoticias), en el que denunció que fue víctima de agresión física y verbal por parte del diputado. Según su versión, se encontraba en la Asamblea entregando notas y buscando conversar con diputados sobre el futuro del estadio de béisbol de Dolega, cuando fue sorprendido por Vega.

En relación al estadio, Miguel Pittí, quien ofreció declaraciones a Telemetro Reporta, explicó que su posición no era oponerse a una inversión de dos millones de dólares, si no “establecer primero las reglas del juego... y las reglas del juego lógicamente se tienen que hacer en consultaría con el pueblo, no se estaba haciendo ese procedimiento si no llegando a un convenio entre el Municipio y Pandeportes”.