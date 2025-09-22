Tras altercado, diputado Jhonathan Vega cierra oficina en Dolega

La relación entre el <b><a href="/tag/-/meta/jhonathan-vega">diputado Jhonathan Vega</a></b> y un proyecto relacionado al <b>estadio de béisbol de Dolega</b>, en la provincia de Chiriquí, sigue generando suspicacias. El pasado jueves, Vega envió una carta de agradecimiento al <b>Municipio de Dolega</b>, esto tras tomar la decisión de cerrar su oficina de atención ciudadana en ese distrito. La información fue confirmada <b>Miguel Pittí, alcalde de Dolega</b>, quien detalló la carta enviada por el diputado <i>'retribuía su agradecimiento por el tiempo otorgado y que él se iba a movilizar a otro lugar más accesible a la población'.</i>