Unidad, valor y soberanía: los pilares que exaltó el Dr. Adolfo Ahumada al recordar la gesta de 1903

<i>'El movimiento tuvo un carácter popular y militante; el pueblo recibió las armas y las nuevas consignas: ‘¡Viva la República de Panamá!’ y ‘¡Viva el Partido Liberal!’'</i>, relató. La bandera recién creada, con sus dos estrellas —una azul por los conservadores y una roja por los liberales—, simbolizaba la reconciliación de las fuerzas políticas que, pese a sus diferencias, compartían el ideal de una nación propia.En su repaso histórico, Ahumada abordó la firma del <b>Tratado Hay–Bunau Varilla</b>, el 18 de noviembre de 1903, considerado uno de los episodios más polémicos de los inicios republicanos. Subrayó que el tratado fue firmado sin la participación directa de la delegación panameña designada por la Junta, lo que generó críticas por las amplias concesiones otorgadas a los Estados Unidos. Sin embargo, recordó que los líderes de la época optaron por ratificarlo al considerar que garantizaba la independencia recién obtenida. 'Fue una decisión tomada en medio de una encrucijada en la que estaba en juego la supervivencia del nuevo Estado'.