Universidad de Panamá convoca elecciones y el rector Eduardo Flores confirma que no buscará la reelección

El Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá aprobó la convocatoria específica y el calendario electoral para la elección del rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales universitarios.

Tras la aprobación de este proceso de escogencia el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, reiteró que no participará.

“Reiteró mi decisión de no presentar mi postulación para un nuevo periodo en el cargo de rector”, expresó este 1 de octubre Flores.

De acuerdo con lo resuelto por el consejo, la convocatoria entra en vigor a partir de este 30 de septiembre de 2025.

La convocatoria incluye a profesores con tres o más años de antigüedad, personal administrativo permanente con al menos cinco años de servicio y estudiantes regulares, los cuales estarán habilitados para participar en el proceso electoral de la Universidad de Panamá.

Estas elecciones se celebrarán el 1 de julio de 2026, en las distintas unidades académicas de la casa de Méndez Pereira, salvo en las facultades de Ingeniería, Psicología y Comunicación Social, así como en el Centro Regional Universitario de Panamá este, donde no aplica la elección de decanos, vicedecanos ni de directores y subdirectores.

Entre las facultades donde se desarrollará el proceso electoral están la de Administración de Empresas y Contabilidad, Administración Pública, Arquitectura y Diseño, Bellas Artes, Ciencias Agropecuarias, Derecho y Ciencias Políticas.

También el proceso se realizará en las facultades de Economía, Enfermería, Farmacia, Humanidades, Medicina, Veterinaria y Odontología.

El actual período del rector de la Universidad de Panamá concluye este 30 de septiembre de 2026, lo que motiva el inicio del proceso electoral, en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento General de Elecciones Universitarias y el Estatuto Universitario.