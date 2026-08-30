Uruguay encabeza la lista de los países más seguros de Latinoamérica para viajar; Panamá ocupa el sexto lugar

El diario español El Mundo destacó este domingo 30 de agosto a Uruguay como el destino más seguro de la región y coloca a Panamá en la sexta posición de su clasificación.

Latinoamérica continúa siendo un destino atractivo para los viajeros por su diversidad natural, riqueza cultural, gastronomía y la posibilidad de recorrer países con una historia y un idioma compartidos.

Sin embargo, la seguridad es uno de los principales factores que los turistas toman en cuenta al momento de elegir su próximo destino.

En este contexto, el diario español El Mundo elaboró una lista con los 10 países de Latinoamérica que ofrecen una experiencia de viaje más segura y tranquila, de acuerdo con la valoración de expertos.

El primer lugar de la clasificación lo ocupa Uruguay, seguido por Chile y Costa Rica, que completan el grupo de los tres países mejor posicionados.

Uruguay ocupa el primer puesto de la lista presentada por El Mundo, por delante de otros destinos reconocidos de la región.

El país sudamericano combina atractivos como sus playas, ciudades, espacios naturales y una oferta gastronómica que lo convierten en una alternativa para quienes buscan conocer Latinoamérica con mayores condiciones de tranquilidad durante su viaje.

En la clasificación, Panamá aparece en la sexta posición, por encima de Guatemala, República Dominicana, Bolivia y Honduras.

El país se mantiene como uno de los destinos destacados de la región gracias a su combinación de atractivos naturales, patrimonio histórico y una ubicación estratégica que facilita la conexión con otros puntos del continente.

Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran el Canal de Panamá, sus playas, áreas protegidas, el Casco Antiguo y destinos del interior del país.

Los 10 países más seguros de Latinoamérica para viajar

De acuerdo con la clasificación publicada por El Mundo, el listado queda de la siguiente manera:

Uruguay

Chile

Costa Rica

Paraguay

Argentina

Panamá

Guatemala

República Dominicana

Bolivia

Honduras