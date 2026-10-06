Vecinos de Arraiján denuncian bloqueo en el Concejo y piden explicar paradero de $1.5 millones

Miembros de la agrupación “Acción Grupal Unidos por Arraiján” denunciaron este martes 6 de octubre que agentes de la Policía Municipal les impidieron el ingreso a la sesión del Concejo Municipal de Arraiján, donde tenían previsto hacer uso de una cortesía de sala para exigir respuestas sobre el paradero de cerca de 1.5 millones de dólares en fondos públicos.

El vocero de la organización, Luis González, explicó que los reclamos financieros abarcan aproximadamente 900,000 dólares que el Metro de Panamá entregó al Municipio de Arraiján para proyectos como la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena.

Gónzalez añadió que deben aclararse también más de 500,000 procedentes de la descentralización que presuntamente fueron depositados a una entidad privada sin que existan registros sobre la ejecución del pago

De acuerdo con la delegación de manifestantes, el personal de seguridad impidió el acceso argumentando supuestas órdenes superiores, medida que según los afectados vulnera el artículo 32 de la Ley 106 de 1973, el cual regula el carácter de acceso público a las sesiones de los concejos municipales.