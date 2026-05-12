Antai sanciona a alcaldesa de Arraiján Stefany Peñalba por violar el ‘Código de Ética’

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) decidió sancionar a la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, con una multa equivalente al 50% de su salario mensual por infringir el Decreto Ejecutivo No. 248 de diciembre de 2004 sobre las normas que estable el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

La Estrella de Panamá conoció que Peñalba fue notificada por la Antai este lunes 11 de mayo e inmediatamente presentó una apelación a esta sanción.

Además, la Antai recomendó la destitución del cargo a Ariadne del Carmen Morales Juan por infringir la misma norma que Peñalba.

La Antai en diciembre de 2025 recibió la denuncia ciudadana en contra de la alcaldesa de Arraiján por posible violación del Código de Ética.

Estas denuncia contra Peñalba y otro tres funcionarios del Municipio de Arraiján fue por presuntas faltas al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Por ello, se realizó una investigación exhaustiva por la cual se resolvió sancionar a Peñalba y a Morales.

En este momento este caso está en la etapa de la presentación y aceptación de las apelaciones. Las funcionarias tenían un periodo de tres días para presentar la reconsideración.

También se conoció que los otros dos denunciados ya no laboran en el Municipio de Arraiján. Por lo que, se declaró sustracción de materia.