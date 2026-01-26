Antai castiga faltas éticas en la Lotería y otras entidades del Estado

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a 11 servidores públicos de distintas entidades del Estado, tras comprobarse la comisión de faltas graves al Código de Ética de los Servidores Públicos, como resultado de recientes expedientes administrativos.

Según informó la entidad, las sanciones se impusieron luego de investigaciones realizadas conforme a los principios de legalidad y debido proceso, reafirmando el compromiso institucional con la prevención y combate de la corrupción, la promoción de una cultura ética en el servicio público y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Uno de los casos tuvo origen en una denuncia anónima contra cuatro funcionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), relacionada con un presunto caso de nepotismo. La investigación determinó que dos de las funcionarias laboraban en la entidad mientras sus madres ocupaban cargos directivos. Aunque ambas presentaron su renuncia, la Antai recomendó la destitución de la jefa y la subjefa de Recursos Humanos y ordenó la sustracción de materia en el expediente.

En otro expediente, la Antai investigó a la alcaldesa del distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí, por un vínculo de parentesco con una persona nombrada en el municipio. Tras confirmarse la irregularidad, la Autoridad recomendó la destitución de la funcionaria y le impuso una multa equivalente al 50 % de su salario mensual.

Asimismo, se sancionó a un funcionario de la Universidad de Panamá por un presunto caso de nepotismo, luego de comprobarse conductas contrarias al Código de Ética. También se resolvieron denuncias contra tres servidores públicos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), quienes no contaban con los títulos académicos requeridos para los cargos que desempeñaban.

Adicionalmente, se impusieron sanciones a un funcionario del Ministerio de Educación (Meduca) y a otro de la Universidad de Panamá (UP) por incumplimiento del horario laboral, tras verificarse faltas reiteradas a la jornada establecida.

La Antai reiteró su llamado a todas las autoridades y servidores públicos a ejercer la función pública con ética, integridad, transparencia y responsabilidad, y advirtió que cualquier conducta contraria a estos principios será investigada y sancionada conforme a la ley.