Antai castiga faltas éticas en la Lotería y otras entidades del Estado

La <b><a href="/tag/-/meta/antai-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion">Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai)</a></b> <b>sancionó a 11 servidores públicos de distintas entidades del Estado</b>, tras comprobarse la comisión de <b>faltas graves al Código de Ética de los Servidores Públicos</b>, como resultado de recientes expedientes administrativos.Según informó la entidad, <b>las sanciones se impusieron luego de investigaciones realizadas conforme a los principios de legalidad y debido proceso</b>, reafirmando el compromiso institucional con la prevención y combate de la corrupción, la promoción de una cultura ética en el servicio público y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.<b>Uno de los casos tuvo origen en una denuncia anónima contra cuatro funcionarias de la <a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a>, relacionada con un presunto caso de nepotismo</b>. La investigación determinó que dos de las funcionarias laboraban en la entidad mientras sus madres ocupaban cargos directivos. Aunque ambas presentaron su renuncia, <b>la Antai recomendó la destitución de la jefa y la subjefa de Recursos Humanos y ordenó la sustracción de materia en el expediente</b>.En otro expediente, <b>la Antai investigó a la alcaldesa del distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí, por un vínculo de parentesco con una persona nombrada en el municipio</b>. Tras confirmarse la irregularidad, la Autoridad recomendó la destitución de la funcionaria y le impuso una multa equivalente al 50 % de su salario mensual.Asimismo, se sancionó a un funcionario de la Universidad de Panamá por un presunto caso de nepotismo, luego de comprobarse conductas contrarias al Código de Ética. También <b>se resolvieron denuncias contra tres servidores públicos de la <a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b>, <b>quienes no contaban con los títulos académicos requeridos para los cargos que desempeñaban</b>.Adicionalmente, <b>se impusieron sanciones a un funcionario del <a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a> y a otro de la <a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Universidad de Panamá (UP)</a> por incumplimiento del horario laboral</b>, tras verificarse faltas reiteradas a la jornada establecida.La Antai reiteró su llamado a todas las autoridades y servidores públicos a ejercer la función pública con ética, integridad, transparencia y responsabilidad, y advirtió que cualquier conducta contraria a estos principios será investigada y sancionada conforme a la ley.