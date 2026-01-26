Panamá acoge una conferencia de la AEC para aliviar la crisis humanitaria en Haití

Con la misión de encontrar una vía para aliviar la crisis humanitaria por la que atraviesa Haití, la Asociación de los Estados del Caribe (AEC) se reúne este lunes 26 de enero en una conferencia regional sobre la asistencia humanitaria y el desarrollo del país caribeño. Ante un panorama marcado por un déficit acentuado en el apoyo financiero internacional y una crisis que mantiene a más de la mitad de la población en necesidad urgente, la Asociación tiene previsto un Plan de Acción para Haití que discutirá hasta mañana 27 de enero, con la presencia de organismos y agencias humanitarias así como autoridades como el ministro de Solidaridad y Asuntos Humanitarios de Haití, Herwil Gaspard. Dicha conferencia busca complementar la asistencia de emergencia al país para discutir los caminos necesarios hacia la recuperación y el desarrollo de Haití. No obstante, se busca paliar el déficit del financiamiento de la respuesta humanitaria que aún queda por resolver. De los $908 millones requeridos, solo se han desembolsado el 23.9% en el 2025, lo que representa un vacío financiero de más de $700 millones.

El objetivo final de la conferencia es la implementación del denominado “Plan de Acción para la Asistencia Humanitaria y el Desarrollo de Haití”, que será puesto en marcha por un Comité Directivo compuesto por diez países y copresidido por Haití y México. Así mismo, la AEC subrayó la importancia de la colaboración activa con las distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comunidad del Caribe (CARICOM), así como los bancos de desarrollo de la región y la Organización de Estados Americanos.

En este sentido, la agenda que se discutirá entre hoy y mañana versa sobre acceso humanitario; seguridad alimentaria y nutrición; agua, saneamiento e higiene; asistencia médica de emergencia; protección a la infancia y grupos en condición de vulnerabilidad, educación y capacitación, cooperación técnica multidimensional y estrategias de financiación innovadoras.

El canciller Javier Martínez-Acha inauguró las jornadas de discusión sobre Haití enfatizando que la situación es tan crítica, que una solución no se puede demorar ni un día más. “Haití vive una realidad humanitaria que nos interpela a todos. En estos momentos, el país vive una crisis humanitaria. (...) Este problema requiere de un enfoque respetuoso y empático, esta es una realidad regional que requiere atención debido a los impactos económicos, sociales y humanos. Deseamos muy pronto que la estabilidad de Haití no sea una quimera”, expresó el ministro de Exteriores apuntando a la necesidad de que el país recupere su estabilidad democrática y fortalezca sus instituciones.

Así mismo, abogó por iniciativas que abran el camino a la prosperidad del pueblo haitiano. “El Caribe no puede permanecer indiferente (...) Este espacio ha sido diseñado para diseñar sinergias, alinear esfuerzos y movilizar capacidades en áreas críticas como el acceso humanitario, la seguridad alimentaria, la salud, el agua, la protección de la niñez y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento. La AEC es clave para el diálogo, la coordinación y el consenso regional”, agregó el canciller, enfatizando que Panamá cree en que la crisis haitiana debe tener una solución regional en la que se respete el liderazgo haitiano y se explore en conjunto con la ONU y otros organismos especializados. Al ser consultado por este diario sobre la posibilidad de que la reunión sea definitoria para una solución a la crisis de Haití, respondió: ‘No sé si sea definitoria pero es un paso hacia lo correcto. Hay que hacer muchas cosas por Haití’. El titular de Relaciones Exteriores estuvo acompañado en el acto por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

Panamá, actor clave en la crisis

En cambio, la secretaria general de la AEC Noemí Espinoza Madrid expresó que la coyuntura no puede ser más apremiante ya que, por ejemplo, el 85% del territorio haitiano se encuentra bajo el control de los grupos armados, quienes no solo suponen un problema de seguridad sino al acceso cotidiano a alimentos, salud, educación y ayuda humanitaria básica. De igual forma, puso el acento en el impacto de la crisis en la educación y, por ende, en el futuro del país. En tanto, la AEC considera a Panamá como un actor clave en el proceso de resolución de la crisis haitiana ya que – como Presidente del Consejo de Ministros del organismo – ha sido un actor clave en la conducción política del proceso, albergando la Conferencia y facilitando la convocatoria de socios, así como el impulso del mecanismo de cooperación para Haití y el seguimiento a la implementación del Proyecto del Plan de Acción.

“Quizás lo más preocupante son los efectos que tiene esta crisis sobre el futuro de su país. En este sentido, más de 300,000 niñas y niños han visto interrumpida su educación. Uno de cada cuatro está fuera de la escuela y el reclutamiento por parte de los grupos armados de los menores de edad aumentó considerablemente en el último año. Cuando una generación entera, carece de las condiciones básicas, la estructura de todo un país y la estabilidad de una región se comprometen. Frente a esa realidad, la respuesta humanitaria debe entenderse como una responsabilidad ligada a los derechos humanos. Nadie debe ser dejado atrás”, resaltó la titular del organismo.