Panamá acoge una conferencia de la AEC para aliviar la crisis humanitaria en Haití

<b>Con la misión de encontrar una vía para aliviar la crisis humanitaria por la que atraviesa<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/haiti" target="_blank"> Haití</a>, la Asociación de los Estados del Caribe (AEC) se reúne este lunes 26 de enero en una conferencia regional sobre la asistencia humanitaria y el desarrollo del país caribeño.</b> <b>Ante un panorama marcado por un déficit acentuado en el apoyo financiero internacional y una crisis que mantiene a más de la mitad de la población en necesidad urgente, la Asociación tiene previsto un Plan de Acción para Haití </b>que discutirá hasta mañana 27 de enero, con la presencia de organismos y agencias humanitarias así como autoridades como el ministro de Solidaridad y Asuntos Humanitarios de Haití, Herwil Gaspard.Dicha conferencia busca complementar la asistencia de emergencia al país para discutir los caminos necesarios hacia la recuperación y el desarrollo de Haití. <b>No obstante, se busca paliar el déficit del financiamiento de la respuesta humanitaria que aún queda por resolver. De los $908 millones requeridos, solo se han desembolsado el 23.9% en el 2025, lo que representa un vacío financiero de más de $700 millones.</b>