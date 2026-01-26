  1. Inicio
Ministerio Público ordena la aprehensión y conducción de José Gabriel Carrizo

La Estrella de Panamá pudo conocer que el exvicepresidente no se encuentra en el país.
Rayshel Flores
  • 26/01/2026 19:44
La orden se da luego de que, en noviembre de 2025, la Contraloría General ordenara el secuestro de cuentas y propiedades del exvicepresidente por un monto de un millón 313 mil 818 dólares con 33 centésimos

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público solicitó a la Dirección de Investigación Judicial hacer efectiva una orden de aprehensión y conducción contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén, como parte de una investigación por supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con el oficio fechado el 26 de enero de 2026, la medida se desprende de una resolución emitida el 23 de enero y forma parte de una investigación en curso bajo el Sistema Penal Acusatorio.

La orden se da luego de que, en noviembre del 2025, la Contraloría General de la República ordenará el secuestro de cuentas y propiedades del exvicepresidente por un monto de un millón 313 mil 818 dólares con 33 centésimos.

Orden de conducción del Ministerio Público. Cedida.

La resolución con el detalle del secuestro fue firmada por el contralor general de la República, Anel Flores.

Al exvicepresidente se le secuestraron sus cuentas en los bancos Nacional, Multibank, Prival y General. También le fueron secuestrados vehículos registrados a su nombre, los cuales deberán mantenerse a órdenes de la Contraloría General.

Al momento de emitirse la orden de secuestro, Carrizo calificó como “lamentable” que información sensible fuera filtrada a los medios de comunicación antes de ser comunicada a las partes involucradas, alegando que previamente desconocía la medida.

El exvicepresidente aseguró estar dispuesto a responder ante las instancias correspondientes, “siempre con hechos reales y transparencia”. Subrayó que su compromiso “es con la verdad” y lamentó haber sido víctima de “innumerables calumnias e injurias”.

Este lunes 26 de enero, la Fiscalía Anticorrupción solicitó su aprehensión como parte de las investigaciones.

Sin embargo, La Estrella de Panamá pudo conocer que el exvicepresidente no se encuentra en el país.

