Ministerio Público ordena la aprehensión y conducción de José Gabriel Carrizo

La <b><a href="/tag/-/meta/fiscalia-anticorrupcion">Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público</a></b> solicitó a la Dirección de Investigación Judicial hacer efectiva una <b>orden de aprehensión y conducción</b> contra el exvicepresidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-gabriel-carrizo-jaen">José Gabriel Carrizo Jaén</a></b><b>,</b> como parte de una investigación por supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento injustificado.De acuerdo con el oficio fechado el <b>26 de enero de 2026</b>, la medida se desprende de una resolución emitida el 23 de enero y forma parte de una investigación en curso bajo el <b>Sistema Penal Acusatorio</b>.La orden se da luego de que, en noviembre del 2025, la <b><a href="/tag/-/meta/contraloria-general-de-la-republica">Contraloría General de la República</a></b> ordenará el secuestro de cuentas y propiedades del exvicepresidente por un monto de un millón 313 mil 818 dólares con 33 centésimos.