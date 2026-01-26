Ministerio Público ordena la aprehensión y conducción de José Gabriel Carrizo

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público solicitó a la Dirección de Investigación Judicial hacer efectiva una orden de aprehensión y conducción contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén, como parte de una investigación por supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con el oficio fechado el 26 de enero de 2026, la medida se desprende de una resolución emitida el 23 de enero y forma parte de una investigación en curso bajo el Sistema Penal Acusatorio.

La orden se da luego de que, en noviembre del 2025, la Contraloría General de la República ordenará el secuestro de cuentas y propiedades del exvicepresidente por un monto de un millón 313 mil 818 dólares con 33 centésimos.