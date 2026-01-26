República Dominicana apuesta por el cobre como pilar de una minería sostenible

Con cerca del 27.8 % del territorio nacional bajo régimen de áreas protegidas, donde la minería está prohibida, la República Dominicana ha optado por una zonificación estricta que eleva los estándares ambientales de los proyectos autorizados. Esta realidad ha reducido el margen de expansión, pero también ha impulsado una planificación más rigurosa y selectiva.El director general de Minería, Rolando Muñoz Mejía, sostuvo que el tamaño del país obliga a una minería cuidadosamente integrada al territorio. 'Somos un país pequeño en extensión, pero con una geología económica envidiable, lo que exige responsabilidad y planificación', señaló Muñoz Mejía en el foro Empleo sostenible: sinergia entre minería, medio ambiente y desarrollo social, realizado el 12 de noviembre de 2025, con la organización de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Uno de los debates más sensibles ha sido el uso del agua. Las autoridades dominicanas sostienen que la minería metálica consume alrededor del 2 % del recurso hídrico nacional y opera bajo esquemas de recirculación que permiten reutilizar el agua hasta diez veces, en contraste con otros sectores productivos de mayor consumo.'El agua que va a la industria agrícola no se recicla, pero la que va a la industria minera se recicla hasta diez veces. Es económico tratarla; no la desperdiciamos, la reutilizamos por lo menos diez veces en cada caso', subrayó Muñoz, destacando además la diversificación de la economía dominicana, que incluye un importante desarrollo turístico, zonas francas industriales y sectores productivos como el cemento, con seis cementeras en operación en el país.Datos proporcionados por el consultor empresarial, René Quevedo, revelan que República Dominicana es el principal destino para Inversión Extranjera Directa (IED) en Centroamérica y el Caribe (2022-2025). El país caribeño, señaló, atrajo entre $4 mil y $5 mil millones en el 2025, concentrados principalmente en turismo, zonas francas, manufactura, minería y energías renovables.Destacó que esta confianza en el clima para la inversión privada ha tenido un dramático impacto sobre el empleo, generando 381 mil nuevos empleos entre abril 2023 y septiembre 2025 (2.5 años), un aumento del 8 % en un período de dos años y medio, así como un aumento del 7.9 % en las recaudaciones fiscales en el año 2025 en relación al 2024.