Operación ‘Pergo’ deja 10 aprehendidos por una presunta red de extorsión a hombres

Los agentes de la Policía Nacional, en coordinación con los funcionarios la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, ejecutó la operación “Pergo” en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, con el objetivo de desmantelar una organización criminal dedicada al presunto delito contra la libertad individual en su modalidad de extorsión.

Según la Policía Nacional, durante los allanamientos simultáneos, las autoridades aprehendieron a 10 personas presuntamente vinculadas a la red, entre ellas seis mujeres y cuatro hombres.

Se informó que el grupo delictivo utilizaba amenazas e intimidaciones para exigir dinero a sus víctimas bajo el falso argumento de liberar a familiares supuestamente secuestrados.

Además, las autoridades revelaron que los implicados creaban sitios web falsos de contenido sexual, mediante los cuales obtenían información de los usuarios para luego extorsionarlos con dicho material.

En los operativos se decomisaron equipos tecnológicos, chips, documentos y otros indicios de relevancia para fortalecer el proceso investigativo.

La Policía Nacional detalló que tanto los aprehendidos como las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.