Padre sospecha que su hija está en una caravana de migrantes

Jorge Martínez, padre de la niña Kai Liah Martínez Campos, solicitó a la fiscalía panameña inicie una asistencia judicial internacional para ubicar a su hija de siete años en México, país donde presuntamente se encuentra la menor, por los indicios que ha averiguado la familia.

En conferencia de prensa, el papa narró que el 22 de diciembre de 2023, mientras mantenía la custodia de Kai, su madre Kimberly Campos ejerció su derecho a visita con la condición de que la regresaría el 24 para pasar Navidad con su padre. Cuando llegó el día, la madre nunca entregó a la niña. En cambio, el abuelo paterno recibió un mensaje de la madre, en horas de la tarde, en el que le dijo que se la iba a llevar. “Ahí empezó la pesadilla. No he parado de dar declaraciones a la fiscalía”, indicó el señor Jorge. De inmediato acudió al domicilio que la madre había dejado como referencia, pero ahí le dijeron que no habían visto a la niña desde octubre.

La búsqueda continuó con las cámaras de la frontera. Pero no pudo tener acceso a ellas. “Hace poco hemos tenido indicios de que la niña está en una caravana de migrantes irregulares rumbo a México”, describió, gracias a indicios propios. El padre se encuentra evidentemente frustrado por lo que califica como “una falta de colaboración de la fiscalía”. Viajó a México, Belice y Costa Rica para intentar ubicarla, pero se ha visto impedido ante la falta de una asistencia de la fiscalía panameña, documento que impide a las autoridades de esos países efectuar las diligencias correspondientes.

El señor Reyes afirma que su hija, al no tener pasaporte, cruzó la frontera de forma irregular y que la madre “cruzaba sin sellar el pasaporte por la frontera de Paso Canoas”, hecho que corroboró al comparar su estatus migratorio con las declaraciones que emitió anteriormente.

Reclamó la tardanza de la fiscalía en solicitar la cámaras de migración en la frontera con Costa Rica en el horario que se reportó la salida de su expareja. De igual manera acusó de negligencia al Fiscal Edgar Quintero López, por girar de forma tardía un oficio al municipio de David para la diligencia de fijación de cámaras de un supermercado en Boquete, donde se vio por última vez a a su hija. Añade que las únicas cámaras a las que pudo tener acceso de la frontera estaban incompletas, lo que le impide tener certeza de lo ocurrido. De igual forma, inquirió que las autoridades tardaron dos meses en poner la alerta Amber, mientras él hacía las diligencias en la Corte y la fiscalía. La demora, de acuerdo al relato del padre, se debió a que las autoridades le decían que “la niña estaba con la madre”, a pesar de que él cuenta con la custodia y la menor salió de forma irregular del país.

El señor Jorge enumeró diez puntos que a su criterio han facilitado que su hija ahora esté en otro país, en un destino desconocido. Dijo que la respuesta de la fiscal a la petición de solicitar una alerta Amber y Alba fue lenta, y que si se hubiese activado a tiempo el caso no hubiera avanzado hasta el punto que se encuentra ahora. Agregó que, la alerta roja de Interpol en contra de su expareja se colocó el 14 de marzo de este año y una amarilla para identificar la localización de la niña, no han sido suficientes. Son, dijo, “una manera de limpiarse las manos”.

Por lo anterior, rogó a las autoridades de la fiscalía panameña que ejecuten la solicitud de colaboración de sus homólogos en México para interponer las alertas Amber y Alba, para que su abogado pueda proceder en ese país. De igual manera, pidió que Interpol notifique al Servicio de Migración de México para que tengan conocimiento del caso.

Visiblemente afectado, Jorge Martínez agradeció también la colaboración de los diplomáticos y autoridades de la Policía costarricense que actuaron de inmediato con el interrogatorio a los familiares de la madre, nacional de ese país, luego de haber interpuesto la denuncia correspondiente. No obstante, dichos cuestionamientos hasta ahora no han arrojado resultados positivos que den con la localización de su hija Kai Liah.