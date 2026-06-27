Bukele pactó con las pandillas; instauró una dictadura en nombre de la seguridad

Óscar Martínez conoce de cerca las entrañas del poder salvadoreño. Periodista y Jefe de Redacción de <b>El Faro</b>, lideró investigaciones que revelaron los vínculos entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas, un trabajo que convirtió al medio en uno de los principales críticos del mandatario y que obligó a gran parte de su redacción a exiliarse. Para el Polígrafo de <b>La Estrella de Panamá</b>, Martínez reconstruye cómo un país marcado por la guerra civil, la desigualdad y la violencia terminó abrazando un proyecto de concentración de poder bajo la promesa de seguridad. Su tesis es contundente: Bukele construyó su poder junto a las pandillas; al romperse ese acuerdo, las destruyó bajo un estado de excepción en el que no solo se persigue a pandilleros, sino también a periodistas, opositores y personas inocentes, dando paso a un régimen autoritario en nombre de la seguridad