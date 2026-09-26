Jhonathan Vega: ‘Voy a seguir solicitando proyectos para mi circuito y mis cuestionamientos van a seguir’

Con 41 años, ingeniero, arquitecto y estudiante de derecho, Jhonathan Vega, diputado chiricano del circuito 4-5 (Boquete, Dolega y Gualaca) que se ha caracterizado por sus cuestionamientos en una de las comisiones más importantes en la Asamblea Nacional, la de Presupuesto, confiesa en El Polígrafo lo que le costó la curul. Describe el país como un total “desorden y caos” y no esconde la furia al abordar lo que percibe como una corrupción rampante en todo el Estado. A su vez, defiende que la Asamblea Nacional no es la única entidad con malos manejos de dineros y apunta al resto del aparato estatal. En su papel de comisionado de presupuesto ha visto desfilar a diversas instituciones del gobierno a sustentar los fondos con los que trabajarán el año entrante, pago de dietas, nepotismo. Entre las entidades más cuestionadas figuran el Ministerio de Seguridad, por retirarse de la sustentación de $1,700 millones para recibir una donación de cuatro drones de Estados Unidos, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por los posibles conflictos de intereses y contratos directos, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores por los embajadores nombrados y sus emolumentos. Más allá de estos ejemplos, Vega alerta que todas tienen en común la obligación de efectuar “una reingeniería” de sus procesos para lograr el uso correcto de los fondos públicos. ¿Cómo fue su experiencia como detective y cómo llega a diputado? Aprendí mucho, me abrió los ojos en muchos sentidos, algo que en la Policía se le dice malicia...Luego me fui a trabajar en una empresa de telecomunicaciones en provincias centrales, salí a otra de la construcción y a otra que procesa sidra de fruta. Estando en el distrito de Gualaca [provincia de Chiriquí] donde está mi familia, veía cómo un diputado le llevaba pollitos y alimentos a algunas personas y el trabajo real que tenía que hacer no se hacía: fiscalizar, presentar proyectos de ley, trabajar en los temas anticorrupción. Todo lo contrario, solamente se escuchaban los nombramientos brujos, el famoso cashback, esos rumores y de verdad que para mí era algo frustrante la repartidera de plata, eso fue bastante indignante y en ese preciso momento estaba la fiesta que se hacía en la Asamblea y muchas veces parte de que esa corrupción existe porque los buenos ciudadanos no nos estamos comprometiendo. Menciona que como ciudadanos nos debemos comprometer, sin embargo, se están efectuando reformas electorales. ¿Nos permiten participar? Lastimosamente ha sido inconsulta. Yo no he visto o no tengo conocimiento de que el Tribunal Electoral haya hecho algún tipo de consulta ciudadana con relación a las reformas electorales por la división de los circuitos, es un tema preocupante la forma en que se están haciendo las cosas. Ser detective le enseñó a tener malicia, la aplica ahora en la Asamblea, siendo uno de los diputados que más cuestiona en la Comisión de Presupuesto Definitivamente el lenguaje corporal expone mucho. No es que sea un polígrafo, no lo detecto, pero por lo menos hay ciertas cosas que uno puede ver ... el cuerpo no miente, entonces puedes seguir indagando sobre algunos puntos y al final del día encontrar una respuesta.

En la legislatura pasada, con el panameñista Jorge Herrera presidiendo la institución, no se le veía tan beligerante. ¿A qué se debe el cambio? Yo no estaba en la Comisión de Presupuesto...En esta ocasión, gracias a Dios, mi bancada me dio la oportunidad de representar la comisión junto a la diputada Yamireliz Chong y Luis Duque. ¿Qué entidad le parece que sustentó peor sus fondos o contestó las preguntas? Muchas instituciones no están sustentando sus fondos. Le voy a poner un caso muy sencillo: en la Universidad de los Pueblos Indígenas la persona [rector] tiene como salario $8,000 y ni siquiera tenía conocimiento con cuántos estudiantes contaba en una elección donde él fue la única nómina... encontramos una nota de recomendación por un diputado y es por eso es que llega a ser rector.

¿Y de las instituciones del gobierno central? El MOP está lleno de contrataciones directas o excepcionales, esto es un tema que hay que verlo. Tenemos ahorita puentes zarzos que valen $6,000 el metro lineal, yo tengo las cotizaciones, no lo quieren decir...Hubo un tema de un conflicto de intereses por un consorcio que mantenía el ministro, ese tema está en la Corte [Suprema de Justicia], pero para que la Corte se pronuncie pueden pasar años. La mayoría de las instituciones, para no decir todas, tienen que hacer una reingeniería sobre el uso correcto de los fondos públicos.

¿Conoce diputados que tengan proyectos con el MOP u otra cartera? Que yo conozca, no ¿Por qué el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró que su circuito es el que más fondos ha recibido, le pidió algo al ministro? Por supuesto que solicitamos proyectos de inversión, eso es parte de nuestro rol representativo, lo que se le llama gestión. Nosotros no hacemos las calles, pero sí tenemos la obligación también de tocar puertas en conjunto de los alcaldes y representantes... el diputado puede solicitar proyecto de inversión y eso no tiene nada, siempre y cuando no sea una moneda de cambio para hipotecar tu voto, para quedarte callado y en este caso conmigo no va, quizás algunos puedan hacerlo, yo no lo voy a hacer. Yo voy a seguir solicitando proyectos de inversión para mi circuito.

¿Se pudiera interpretar que se pasa la línea del rol de diputado a lo clientelar? Clientelismo es distinto. Pongamos un ejemplo muy sencillo, yo puedo determinar que clientelismo es que compró 100 máquinas de cortar hierba y las reparto, con la plata estatal cualquiera puede hacer una inversión, no le cuesta nada y estoy ayudando a la gente... ¿Cómo es esa gestión? ¿Pide una obra con una empresa determinada? No, no, no. Un ejemplo muy sencillo, le solicitamos al MOP que haga un levantamiento técnico de la distancia, anchura, todo lo que conlleva el proyecto de carretera, hacemos una solicitud al MOP para que ese proyecto se tome en cuenta en las próximas vistas presupuestarias y de tal manera que se puede invertir un proyecto importante en el circuito, queda a discreción del MOP. En estas vistas presupuestarias realmente no hay inversión en nuestro circuito y estamos tratando de que el ministro pudiera invertir. Pero ojo, esto no es a cambio de mi voto, no está hipotecado y mis cuestionamientos van a seguir. De eso no tenga la menor duda.

Se atrevió a cuestionar el sueldo de los embajadores, como el de Panamá en Estados Unidos con $46 mil mensuales. ¿Ha tenido repercusiones por ello? No. No le debo favores a nadie. Yo estoy aquí para presentar al pueblo, por el pueblo, para el pueblo y soy del pueblo. Posteriormente hemos visto algunos videos de su vida personal Ellos pueden atacarnos todo lo que quieran ¿Sospecha de alguien? Por supuesto. Cada vez que cuestionamos al Ministerio de Seguridad, al día siguiente sale el mismo video, lo repiten otra vez. ¿Qué dice ese video? No sé, cosas que se inventan y está bien, no me importa. Mire, yo tengo un compromiso con la gente que me dio la oportunidad de estar aquí y representarlo. Mi lucha es directa contra la corrupción. El juega vivo y el ‘que hay para mí’ no es parte de mi agenda, punto. Lo que venga de aquí de las personas que no le guste que se cuestione y que me quieran atacar, bien lo pueden hacer. Yo le voy a decir algo que me ocurrió y que muy pocas veces lo he dicho.

Cuénteme Yo llegué aquí con mis propios recursos. Solo una persona me donó $500. Todo lo hice con mis propios recursos y con el apoyo de muchas personas que creyeron en mí. Casa por casa, de 8 de la mañana a 12 de la noche, todos los días de lunes a domingo. No descansé por dos años para llegar aquí. Tuve un sinnúmero de problemas. De hecho, me separé de mi familia. Un año y medio antes de la elección me separé de la mamá de mi hijos. ¿Por hacer política? No es fácil lidiar con eso y una persona que no está acostumbrada a esto, no le es fácil procesar las cosas, simplemente se dio. Recuerdo el último día de las elecciones que tenía mi carro, había chocado una vaca, me quedé sin doble, no tenía ya recursos económicos y me arrodillé ante Dios y dije: Señor, si esto es para mí, aquí estoy y si no es para mí, llévatelo. Pero si es para mí y me lo das, yo estoy dispuesto para ir a la guerra porque sé que contigo mi victoria está asegurada. Ese es parte del espíritu y el compromiso que yo tengo. Yo tengo un compromiso con Panamá, no solamente con mi circuito, tengo un compromiso con mi país. ¿Hasta dónde llega ese compromiso? Yo estoy dispuesto a servirle a mi país con mi propia vida si es necesario. Panamá no puede seguir así, Panamá tiene que cambiar y no va a ser fácil el proceso. Aquí existen los recursos, el problema real es la mala administración y la poca voluntad política para resolver los problemas, va mucho más allá de la corrupción. Aquí es un tema de voluntad, quieren seguir teniendo un pueblo sumergido en la ignorancia, en la poca educación. ¿Qué es lo que más le duele? Ver cómo se usan los fondos de mala forma, ver cómo se hace corrupción, eso claro que me duele, me frustra y me molesta. ¿Y dónde lo ve más? En todo. No puedo creer que seas presidente de la República y te la pasas paseando cuando tienes un montón de problemas aquí en este país, que tienes que resolver. Tenemos un sistema educativo pésimo, que hay que reparar. Respecto a sus cuestionamientos con la Secretaría para políticas de los Afropanameños, la diputada Chandler dijo que no se podía tolerar el irrespeto, la falta de empatía y prepotencia. ¿Le dijo irrespetuoso y prepotente? Yo conversé con ella y se lo digo aquí igual públicamente cara al país, el tema no es que se cree una secretaría sino que no puedes tener una secretaría en la que no has presentado un solo proyecto para ir en contra de situaciones que se dieron en el pasado, para fomentar a los afrodescendientes, para exaltar sus virtudes y sus bondades... Ese es el punto.

En la comisión de presupuesto hay un famoso cuartito donde se negocian las cosas o el ‘qué hay pa mi’, ¿se ha encerrado con alguien? Las veces que yo me he reunido es en la parte de atrás, hay una pequeña cafetería. Nos hemos reunido muchas veces cuando se pide un receso o hay algo álgido. También hay otra habitación donde se colocan a los funcionarios públicos que van a las entrevistas. ¿Qué se da ahí? La verdad que tampoco estoy atento como qué conversan los diputados, siempre llegan diputados, me imagino, a solicitar algo porque también es complicado ver a los funcionarios públicos. Yo soy diputado de la República, estoy en la Comisión de Presupuesto y a veces solamente puedo ver a los ministros en ese espacio, le he mandado alrededor de tres o cuatro notas al ministro del MOP y estoy esperando la respuesta. Para evitar las críticas del cuartito ahora las reuniones son extramuros ¿siguen las malas prácticas? Hasta allá no conozco Usted es miembro de la Comisión de Presupuesto. ¿Por qué no solicitó debatir el traslado de $25 millones del Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea, que entró por silencio administrativo? Te voy a hablar algo lo que yo conozco de la Asamblea y lo que conozco de las demás entidades. Si bien es cierto, existe opacidad en la Asamblea, más allá no tengo las pruebas para poderlo exponer. La Asamblea maneja el 0.02% de todo el recurso estatal. ¿Y qué pasa con los ministerios? ¿Qué pasa con las direcciones? Hay una relación abismal del uso de los fondos públicos. Hay que ver a la Asamblea y está bien fiscalizarla, sin embargo, no podemos dejar fuera de la perspectiva el resto del recurso del Estado que es 1,000 veces más grande. Nos enfocamos en la Asamblea porque el 90% se va en funcionamiento, en las planillas de los diputados y que buena parte son cashback, retornan a los políticos. Por supuesto que se escucha en los pasillos, ahora hay diputados que tienen 200 a 300 personas pero ¿cómo saberlo? Si no tengo acceso. Usted como comisionado no lo sabía para denunciar públicamente ese traslado de $25 millones adicionales al presupuesto de $98 millones? Yo le puedo ser franco [respecto a ese traslado para planilla] todo el personal que trabaja con nosotros no ha cobrado a la fecha.

¿Por qué no lo reclamó estando en la Comisión de Presupuesto, por qué no profundizó en el tema como sí lo ha hecho con otras entidades? Por supuesto que lo mencionamos. Supimos de ese traslado de $25 millones por silencio administrativo a raíz de una investigación periodística de este diario De hecho, cuestioné a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas por la fiesta, se escuchaba fuegos artificiales, hubo fiesta, tarima y según lo que mencionó la presidenta lo había hecho con un apoyo privado y los fuegos artificiales con su propio fondo. De allí pues tendremos que seguir cuestionando y sin lugar a duda hay temas que corregir en la Asamblea, pero tampoco te puedo decir que solamente la Asamblea es la que está haciendo las cosas mal.

Ese día, cuando Shirley Castañedas presentó el presupuesto de la Asamblea, usted fue menos crítico que con otras entidades. Hay quienes sostienen que las preguntas estaban previamente acordadas con ella. ¿Qué responde? Que ella conociera las preguntas mías, no lo sé. ¿Ustedes conversaron antes? No, yo no conversé con ella antes. ¿A qué se debe que no cuestionó más con el tema de las contrataciones de personal? ¿temía represalias? Te voy a ser muy franco. Nuestro personal no ha cobrado. Creo que caer de cierta forma en una disputa que probablemente es infructuosa sin duda pone en riesgo que nuestro personal se nos vaya. Ese personal nos ayuda a hacer la investigación, es el que trabaja arduamente en presentar proyectos de ley. Esta gente lleva meses sin cobrar y yo no puedo seguir jugando con el pan de ellos. En todas las presidencias de la Asamblea se conoce de acuerdos de diputados que pactan con la presidencia los votos de algo a cambio de la permanencia de sus funcionarios, pero eso convierte a los diputados menos críticos, ¿se está dando actualmente? Por eso te lo comento, creo que eso siempre se ha dado y eso es algo que ustedes pueden ver, no es algo que yo voy a mencionar porque no es mi rol mencionarlo, es algo que la gente puede observar. ¿Qué opina de la práctica de compañías que licitan y se van a la Asamblea a conversar con algún diputado y entregan información y hasta dinero para buscar un apoyo o que cuestionen a alguna empresa? Te voy a hablar de algunas experiencias similares... es frecuente, así se mueven las licitaciones en el país. Creo que más allá de lo frecuente es la normalización de cómo se han hecho las cosas.