Aspirantes a Defensor del Pueblo vuelven a la Asamblea en medio de cuestionamientos

Este martes 31 de marzo se reanudaron las entrevistas a aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo en la Asamblea Nacional.

Los diputados miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales presentaron sus preguntas a 18 aspirantes el lunes y este martes iniciaron con Raúl Peñaloza Testa.

Le siguió la exdiputada y exembajadora de Panamá en Austria, Gloria Young.

Young fue cuestionada duramente por la condena que pesa en su contra por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República.

En 2008, la entonces diputada fue condenada por una lesión patrimonial de 22,258 dólares ya que puso a su nombre un pickup que fue comprado con fondos públicos.

Young reconoció que el auto fue puesto a su nombre, pero aseguró que nunca fue usado para beneficio propio y que el vehículo se mantuvo al servicio del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada.

Sobre derechos humanos, respondió preguntas técnicas sobre derecho constitucional y convenciones.

Resaltó especialmente los derechos de las mujeres las evaluaciones positivas que Panamá ha tenido internacionalmente por la creación de Ministerio de la Mujer.