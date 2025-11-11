Banco Europeo inyectará $300 millones en la red de distribución eléctrica de Panamá

El Banco Europeo de Inversiones anunció este martes que firmará un prestamo de $300 millones para modernizar la red de distribución eléctrica de Panamá. La noticia fue confirmada este martes 11 de noviembre en una reunión bilateral entre Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, el Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, y José Raúl Mulino, presidente de la República. El préstamo se dará en concreto a las empresas del medio Oeste chiricano, como son Edemeth y Edechi, que son administrada por la empresa Naturgy. <b>En desarrollo...</b>