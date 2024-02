Caso Zulay Rodríguez: ¿Se debe cumplir con los 6 meses de investigación?

Con la solicitud de audiencia de imputación de cargos solicitada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen, contra la candidata presidencial y diputada del Partido Revolucionario Democrático, Zulay Rodríguez, por los supuestos delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia en perjuicio de José Luis Penagos Hernández (q.e.p.d) relacionado con unos lingotes de oro, surge la discusión si es necesario cumplir con los seis meses de investigación para pasar a la etapa de acusación y juicio.

Según declaración pública de Rodríguez, hace pocos años una sentencia de inconstitucionalidad dejó claro que el plazo de investigación a un diputado es de seis meses a partir de la imputación.

Sin embargo, la abogada Dinoska Montalvo explica que la imputación es la vinculación a un proceso penal y se le otorga un plazo máximo de seis meses, salvo excepciones, al ente investigador.

“Es el ente que investiga quién puede acogerse al plazo máximo para investigar, pero incluso si al momento de imputar considera que cuenta con toda la evidencia para acusar, está en facultad para proceder con la acusación y pasar a la etapa de juicio”, señaló.

Montalvo dijo que lo que la norma busca es que la investigación no se alargue más allá del plazo razonable “no impedir que se pueda tener concluida antes de 6 meses. Sería algo fuera de toda lógica”.

Para Rodríguez, quien aspira a tres cargos de elección popular presidente de la República, alcalde y diputada, la Corte Suprema de Justicia quiere imponer su candidato como el próximo presidente de Panamá, sin importar la voluntad popular.

Manifestó que el plazo de investigación debe ser respetado con las debidas garantías, lo cual le permitiría presentarse sin ningún obstáculo a la elección general de 5 de mayo de 2024.

“Sospecho que intentarán una vez más pisar el acelerador, tal como lo hicieron hace pocos días con otro candidato presidencial, que fue velozmente sancionado por esta misma magistrada Ariadne García, que ahora busca impedir mi participación en las elecciones. Estos eventos marcan un momento crucial en la historia de nuestra democracia y ponen en riesgo la confianza en el proceso electoral”, sostuvo la candidata presidencial.

Por su lado, el abogado Ernesto Cedeño asegura que Rodríguez no va a tener ningún inconveniente para que corra en la contienda electoral de mayo de 2024.

“No le veo ningún problema, desde el SPA y el voto calificado, no creo que los magistrados vayan a condenar a un diputado... hubo un caso de abuso sexual contra un diputado y no fue condenado... falta bastan te camino por recorrer, todavía no hay ni juicio”, dijo Cedeño.