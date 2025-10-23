  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política
PANAMÁ

Coalición Vamos desvincula a Raquel Murillo, representante en Arraiján

Raquel Murillo Godoy fue electa por libre postulación y forma parte de la coalición Vamos.
Raquel Murillo Godoy fue electa por libre postulación y forma parte de la coalición Vamos. @juntacomunaljda10
Por
Kathyria Caicedo
  • 23/10/2025 19:03
Actualmente, Raquel Murillo, representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, mantiene un proceso de revocatoria de mandato.

A través de una nota, la coalición Vamos anunció la desvinculación de Raquel Murillo, actual representante del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján.

Murillo forma parte de las autoridades que mantienen un proceso de revocatoria de mandato. Tanto ella como su suplente, Salvador Lobos, están en esa situación.

Hasta el momento, la representante de Juan Demóstenes Arosemena tiene 204 firmas avalando su revocatoria en el Tribunal Electoral.

“Cada autoridad electa bajo nuestra bandera aceptó representar no solo un cargo, sino también los valores y principios que rigen este proyecto. Esa responsabilidad implica actuar con coherencia, trabajar en equipo, mantener apertura al diálogo, garantizar transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, y formarse de manera constante para servir al país. Por eso, cuando una autoridad se aparta de esos principios y valores, la organización debe actuar en consecuencia”, dice el comunicado de Vamos.

Lo Nuevo