Coalición Vamos desvincula a Raquel Murillo, representante en Arraiján

Hasta el momento, la representante de <b>Juan Demóstenes Arosemena</b> tiene 204 firmas avalando su revocatoria en el Tribunal Electoral.<i>'Cada autoridad electa bajo nuestra bandera aceptó representar no solo un cargo, sino también </i><i><b>los valores y principios que rigen este proyecto. </b></i><i>Esa responsabilidad implica actuar con coherencia, trabajar en equipo, mantener apertura al diálogo, garantizar transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, </i><i><b>y formarse</b></i><i> de manera constante para servir al país. Por eso, cuando una autoridad se aparta de esos principios y valores, la organización debe actuar en consecuencia'</i>, dice el comunicado de <b>Vamos</b>.