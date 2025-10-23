Coalición Vamos desvincula a Raquel Murillo, representante en Arraiján

A través de una nota, la coalición Vamos anunció la desvinculación de Raquel Murillo, actual representante del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján.

Murillo forma parte de las autoridades que mantienen un proceso de revocatoria de mandato. Tanto ella como su suplente, Salvador Lobos, están en esa situación.