Comité de Elecciones del Panameñismo rechaza impugnación a nómina de Jorge Herrera

La postulación de la lista encabezada por Jorge Herrera al Comité Nacional de Elecciones (CNE) del Partido Panameñista recibió un respaldo oficial luego de que el CNE desestimara la impugnación presentada por un miembro del partido. El recurso, presentado por Rodrigo Esquivel K., abogado y militante panameñista, señalaba que la lista, identificada como Lista número 2, incumplía las normas de paridad y alternancia de género, pilares del Código Electoral y del reglamento interno del partido. Según el escrito, varios binomios estaban compuestos por candidatos del mismo género, lo que contravenía tanto la letra como el espíritu de la normativa.

En respuesta, la campaña de Jorge Herrera afirmó que la nómina “cumple plenamente con los requisitos del Reglamento de Elecciones, el Código Electoral y las normas sobre paridad de género, garantizando el principio de igualdad y participación dentro del Partido Panameñista”. El Comité Nacional de Elecciones resolvió que la impugnación no procedía, confirmando que la lista liderada por Herrera “se ajusta a derecho y cumple con todas las formalidades electorales”. La campaña de Herrera sostiene que la nómina que presentó la impugnación “fue precisamente la que se presentó de manera incorrecta, ya que remitió al Tribunal Electoral una versión modificada y distinta a la originalmente presentada el 15 de octubre de 2025 ante el CNE”. Añade que dicha lista fue alterada “sin la autorización del Pleno del Comité Nacional de Elecciones y sin cumplir con los requisitos de forma y fondo exigidos por el Reglamento de Elecciones, particularmente en materia de plazos, documentación y validación oficial”.