Comité de Elecciones del Panameñismo rechaza impugnación a nómina de Jorge Herrera

La postulación de la lista encabezada por Jorge Herrera al Comité Nacional de Elecciones (CNE) del Partido Panameñista recibió un respaldo oficial luego de que el CNE desestimara la impugnación presentada por un miembro del partido.El recurso, presentado por Rodrigo Esquivel K., abogado y militante panameñista, señalaba que la lista, identificada como Lista número 2, incumplía las normas de paridad y alternancia de género, pilares del Código Electoral y del reglamento interno del partido. Según el escrito, varios binomios estaban compuestos por candidatos del mismo género, lo que contravenía tanto la letra como el espíritu de la normativa.