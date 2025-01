Contraloría analizará pagos de suplentes

No obstante, a pesar de estar dentro de las planillas de la institución, ninguno marca en el reloj biométrico como el resto de los funcionarios por lo que Castañeda prometió verificar con recursos humanos su asistencia al ser abordada por este medio.

¿Qué dice el fallo?

Sobre este tema hay basta jurisprudencia al respecto, por ejemplo, el fallo que resolvió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz, en 2022, cita el fallo del 22 de marzo de 2021, bajo la ponencia del Dr. César Quintero.

“Sobre las dietas y emolumentos de los diputados suplentes, ha creado una situación jurídica distante de lo dispuesto en el estatuto fundamental”, ya que la Asamblea había asignado sumas mensuales fijas en concepto de dieta y combustible “remuneraciones que no corresponden a elemento de temporalidad de la función que están llamados a cumplir”, cuando el titular se separe temporalmente.

Sin embargo, “ellos no están cobrando como suplentes, están trabajando como funcionarios de la Asamblea y eso es una estructura. Ellos han cobrado y no tengo porqué negarlo”, defendió por su parte Castañeda.

Precisamente, 39 de estos diputados suplentes aparecen como “asistentes técnicos parlamentarios” y sus pagos se gestionan en la comisión de legislación o la partida 01 de personal fijo.

Otros 14 están de diversas maneras, como por ejemplo asesores legales o asistentes administrativos.

Sus salarios oscilan entre $2,000 a $5,000 mensuales.

Sin embargo, estos puestos de asistentes técnicos parlamentarios y asesores legales ya existen en la planilla de permanentes de la Asamblea Nacional con una treintena de funcionarios.

Se intentó conocer la posición del presidente de la Asociación de Diputados Suplentes para el periodo 2024 - 2025, Ariel Ortega, pero no contestó las cinco llamadas y mensajes de texto de La Decana.

Ortega, quien suple a Lilia Batista, del partido Realizando Metas, figura como “asistente técnico parlamentario” e ingresó a la planilla con un monto de $2,000 desde el 2 de julio de 2024.

Para constitucionalistas como Carlos Bolívar Pedreschi y Edgardo Molino Mola, así como el excontralor José Chen Barría esta sería una manera de darle la vuelta al fallo de la CSJ.

Esta estructura es una “inmoralidad” dijo Pedreschi, mientras que Molino Mola indicó que es una forma de asegurarse un puesto laboral pero hay que verificar que “no sean botellas” o persona que cobran sin justificación.

Diversos diputados de todos los partidos así como del movimiento Vamos han justificado estos pagos.

“Es bueno darle matices a lo publicado en los medios de comunicación: lo primero sí es cierto el fallo, pero no se establece un salario al suplente por ser suplente...”, dijo Juan Diego Vásquez, líder de Vamos en el noticiero matutino de Telemetro Reporta.

“Yo les voy a hablar por lo que los diputados de la coalición han hecho y que para mi se encuadra en el derecho, es nombrar a su suplente en su equipo de trabajo, como un trabajador más y no hace la función de suplente”, añadió Vásquez quien además alegó que no eran pagos secretos sino que se detallaban en los informes de los diputados y que no era un asunto nuevo.

No obstante, estos pagos no están publicados en el portal de la Asamblea, a pesar de formar parte de la planilla permanente.

Algunos figuran en el portal de la Contraloría y hay casos en los que aparece que no cobra pero en otro anexo de consulta sí y la información y planilla, en algunos casos se contradicen.

Otros diputados entrevistados por La Estrella de Panamá indicaron que no podían controlar lo que hacía su suplente y que aparecían en otras planillas que no era de su personal o despacho sino que se manejaba directamente con la presidencia del Legislativo.

El debate va más allá de si trabajan o no, para la exprocuradora Ana Matilde Gómez estos suplentes no tendrían que estar nombrados en ningún puesto de la Asamblea Nacional.

La jurista explicó que el suplente debe estar listo para atender la curul bajo cualquier circunstancia que alejara al titular.

Desde el movimiento Vamos, cuyos diputados suplentes tienen salarios mensuales entre $2,000 y $3,500, la diputada Janine Prado indicó que se encontraban trabajando para investigar a los suplentes presuntamente involucrados en las irregularidades.

Prado, jefa de bancada, y cuyo suplente está en la empresa privada, indicó que aplicarían las medidas disciplinarias necesarias.

La fundación Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, resaltó que la investigación periodística de La Decana revela otro caso de simulación de los muchos que se dan en la administración pública en la que “se usa una ventana oculta para evadir la puerta cerrada que establece la ley”.

Su expresidenta y miembro de la organización, Lina Vega pidió que el caso fuera investigado por la Contraloría y describió como “cinismo” la respuesta de Castañeda.