Defensa de exvicepresidente Carrizo afirma que su llegada y aprehensión fueron voluntarias

El abogado del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, Pedro Meilán, aseguró que la llegada de su defendido al país y su posterior aprehensión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen se produjo de manera voluntaria y previamente coordinada con la Fiscalía Anticorrupción, descartando que existiera presión o captura sorpresiva.

“Nosotros nos vinimos y nos presentamos voluntariamente, y de eso tiene la Fiscalía conocimiento de las horas de la noche, en qué vuelo y a qué hora. Aquí no hubo una aprehensión, sino que vinimos a presentarnos voluntariamente para enfrentar cualquier cargo que se presente”, declaró Meilán a medios de comunicación.

El jurista explicó que Carrizo deberá cumplir con el procedimiento establecido por las normas, que incluye su notificación formal en la Fiscalía, una evaluación médica en un centro hospitalario y su traslado temporal a un centro de detención, mientras se espera la audiencia correspondiente, la cual —según indicó— podría realizarse en las próximas horas.

“Ahora mismo él tiene que hacer un recorrido que está establecido en las normas. Va a ser notificado en Fiscalía, luego a un centro hospitalario y posteriormente a un centro penitenciario, que podría ser la DIJ, la JOTA o la Policía Nacional, a la espera de la audiencia”, precisó.

Meilán también se refirió a medidas cautelares de carácter patrimonial que pesan sobre Carrizo, indicando que han sido retenidos fondos y bienes que forman parte del patrimonio familiar, incluyendo recursos vinculados a su esposa e hijos.

Según el abogado, algunas de estas medidas habrían sido aplicadas de forma indebida por la Contraloría General de la República, por lo que anunció que presentarán los recursos legales correspondientes para solicitar que dichas retenciones sean levantadas.

“Hay muchas cosas que fueron secuestradas a través de esta medida que no debieron ser secuestradas, y se van a interponer los recursos para que las mismas sean levantadas”, concluyó.

Carrizo fue aprehendido en cumplimiento de una orden formal emitida por la Fiscalía Anticorrupción dentro de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.