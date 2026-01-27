Defensa de exvicepresidente Carrizo afirma que su llegada y aprehensión fueron voluntarias

El abogado del exvicepresidente de la República, <b>José Gabriel Carrizo</b>, <b>Pedro Meilán</b>, aseguró que la llegada de su defendido al país y su posterior aprehensión en el <b>Aeropuerto Internacional de Tocumen</b> se produjo de manera <b>voluntaria y previamente coordinada con la Fiscalía Anticorrupción</b>, descartando que existiera presión o captura sorpresiva.'<b>Nosotros nos vinimos y nos presentamos voluntariamente</b>, y de eso tiene la Fiscalía conocimiento de las horas de la noche, en qué vuelo y a qué hora. <b>Aquí no hubo una aprehensión, sino que vinimos a presentarnos voluntariamente </b>para enfrentar cualquier cargo que se presente', declaró Meilán a medios de comunicación.El jurista explicó que Carrizo deberá cumplir con el <b>procedimiento establecido por las normas</b>, que incluye su <b>notificación formal en la Fiscalía</b>, una <b>evaluación médica en un centro hospitalario</b> y su <b>traslado temporal a un centro de detención</b>, mientras se espera la <b>audiencia correspondiente</b>, la cual —según indicó— podría realizarse en las próximas horas.'Ahora mismo él tiene que hacer un recorrido que está establecido en las normas. <b>Va a ser notificado en Fiscalía, luego a un centro hospitalario y posteriormente a un centro penitenciario</b>, que podría ser la DIJ, la JOTA o la Policía Nacional, a la espera de la audiencia', precisó.Meilán también se refirió a <b>medidas cautelares de carácter patrimonial</b> que pesan sobre Carrizo, indicando que <b>han sido retenidos fondos y bienes que forman parte del patrimonio familiar</b>, incluyendo recursos vinculados a su esposa e hijos.Según el abogado, <b>algunas de estas medidas habrían sido aplicadas de forma indebida por la Contraloría General de la República</b>, por lo que anunció que <b>presentarán los recursos legales correspondientes</b> para solicitar que dichas retenciones sean levantadas.'Hay muchas cosas que fueron secuestradas a través de esta medida que <b>no debieron ser secuestradas</b>, y se van a interponer los recursos para que las mismas sean levantadas', concluyó.Carrizo fue aprehendido en cumplimiento de una <b>orden formal emitida por la Fiscalía Anticorrupción</b> dentro de una investigación por la presunta comisión de <b>delitos contra la administración pública</b>, en la modalidad de <b>enriquecimiento injustificado</b>.