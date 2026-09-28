Diputada Walkiria Chambers advierte falta de firmas en informe del proyecto de reformas al ‘Código Electoral’

Cuando el informe del primer debate del proyecto de ley No. 699, que reforma el Código Electoral, fue devuelto la noche de este lunes 28 de septiembre al pleno de la Asamblea Nacional se advirtiera que el documento no contaba con todas las firmas de los integrantes de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

El informe fue presentado ante el pleno por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, en su condición de secretario de la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Benicio Robinson.

Tras recibirse el documento, la diputada Walkiria Chambers, de la coalición Vamos, señaló ante el pleno que el informe carecía de su firma. Posteriormente se conoció que tampoco aparecía la firma de su colega Alexandra Brenes, ambas integrantes de la comisión.

Chambers recordó que los informes de las comisiones deben ser devueltos con las firmas correspondientes de sus integrantes.

El documento fue recibido por la Secretaría General de la Asamblea Nacional a las 6:35 p.m. del 28 de septiembre.

De acuerdo con el informe presentado por la Comisión de Gobierno, el proyecto de ley No. 699 fue aprobado en primer debate y se acordó presentarlo como texto único al pleno para su segundo debate.

La comisión reportó 27 modificaciones, 14 eliminaciones y la adición de cinco artículos.

En la página destinada a las firmas del informe aparecen, entre otros, los cargos de vicepresidente, comisionados y secretario de la comisión. Pero solo tenía seis firmas el informe que llegó a Secretaría General de la Asamblea.

El documento identifica a Luis Eduardo Camacho como secretario, mientras que Alexandra Brenes y Walkiria Chambers figuran como integrantes de la comisión.

También la comisión la integran Julio de la Guardia, como vicepresidente y los comisionados Alain Cedeño, Osman Gómez, Ariana Coba y Raphael Buchanan.

Receso en el pleno

Ante la situación, el diputado Manuel Cohen, vicepresidente de la Asamblea Nacional, decretó un receso.

Durante el receso, la transmisión de la Televisión Legislativa pasó a la sesión de la Comisión de Presupuesto, que en ese momento analizaba la vista presupuestaria del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).

El proyecto de ley No. 699 plantea una reforma integral al Código Electoral y abarca aspectos relacionados con los derechos políticos, partidos políticos, financiamiento electoral, propaganda, calendario y postulaciones, libre postulación, escrutinio y adjudicación de curules, sanciones y jurisdicción penal electoral, entre otros asuntos.

La comisión había recomendado al pleno dar segundo debate al proyecto de ley, el cual generó múltiples críticas por las reformas que plantea para las elecciones de 2029.

Posteriormente, la transmisión regreso al pleno, en donde Cohen dijo que el proyecto de ley está en la Secretaría General y que el diputado que lo desee analizar su contenido o firmarlo puede hacer. Luego decreto un receso hasta las 3:00 p.m. de este 29 de septiembre.