Diputados Silva y Torres se enfrentan por ausencia en el pleno de la Asamblea

La sesión del pleno de la Asamblea Nacional correspondiente a este miércoles 20 de marzo fue escenario de una discusión entre diputados de las bancadas del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) e independiente por las ausencias.

Se trata del diputado del PRD Ricardo Torres, quien durante su intervención en el periodo de incidencia arremetió contra los diputados independientes Edison Broce y Gabriel Silva tras un llamado de atención que hiciera a sus colegas porque en las últimas semanas en medio de la campaña política de cara a a las elecciones del 5 de mayo de 2024 hay muchas ausencias.

Justo en el momento en que Torres hizo el reclamó Silva no estaban presentes en el pleno. Pero eso no fue impedimento para que el diputado perredista señalara que en la sesión del pleno los diputados Silva y Broce no estaban en su puesto.

“Solo por llamar la atención y ninguno de los dos compañeros van a ser candidatos a diputados y ayer veíamos al diputado Broce, quien pretende llegar a la Alcaldía de Panamá... hago un llamado a estos dos diputados de la bancada independiente que vengan a trabajar porque aún estamos dando la cara como miembro de nuestro Partido Revolucionario Democrático”, sostuvo Torres.

Posteriormente el diputado Silva ingreso al recinto y aprovechó que aún estaban en el periodo de incidencia, por lo que pidió a palabra para responder los señalamientos de Torres.

“Tenemos que ser más serios”, manifestó Silva.

Silva destacó que los diputados de la bancada independiente han estado en la Asamblea Nacional presente durante toda la campaña electoral... “es la bancada con más presencia en el legislativo, que más proyecto a presentado ¡que se preocupe por su bancada no por la bancada independiente!”, le dijo a Torres.

El independiente le continuó diciendo a Torres “cuando la gente se pregunta qué esta pasando con el programa educativo, qué le pregunten al diputado Ricardo Torres que fue jefe de bancada PRD, vicepresidente de la Asamblea y que no quizo avanzar con el tema educativo...cuando la gente se pregunta ¿qué esta pasando con los termas de corrupción? que le pregunten al diputado Ricardo Torres que fue jefe de bancada del PRD, vicepresidente de la Asamblea Nacional y no hizo nada al respecto...por el Reglamento Interno de la Asamblea, pregúntele a Torres que fue jefe de bancada PRD, vicepresidente de la Asamblea y no quiso avanzar en esos proyectos ni coordinar con su bancada”, dijo.

“Son unos irresponsables, una bancada que ha estado aquí proponiendo, discutiendo, siempre ha disposición de avanzar con las buenas leyes que vengan de donde vengan, no importa la bancada nosotros los apoyamos, y venga ahora a criticar cuando estamos haciendo nuestra parte”, finalizó diciendo Silva en su intervención a Torres, ambos en el mismo espacio.

El diputado Edison Broce también respondió a los señalamientos de Torres “quiero aprovechar este momento para compartirle al diputado de Veraguas, que no asiste ni trabaja más que yo pero cobra más que yo, las asistencias que hablen por si mismas”.

Mencionó que lo está citando para que le dé un poco de rating “pero el rating no es suficiente para borrarle la memoria a Veraguas y recordarle que usted voto a favor del contrato minero sin leerlo, así que solamente lo invito a enfocarse ¡Saludos caballero!”, puntualizó Broce dirigiéndose a Torres