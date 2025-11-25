Ejecutivo sanciona norma que hace de consulta pública el Registro de Agresores Sexuales

El <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/asamblea-nacional-aprueba-en-tercer-debate-ley-que-refuerza-el-registro-de-ofensores-sexuales-AD16406363">Sistema Nacional de Registro Oficial de Agresores Sexuales</a></b> será de <b>pública consulta</b>, según establece la <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/falta-poco-para-que-registro-publico-de-agresores-sexuales-sea-una-realidad-en-panama-PD15347228"><b>Ley 501 del 24 de noviembre de 2025</b>,</a> recién sancionada por el Órgano Ejecutivo. La normativa crea un registro oficial destinado a recopilar y mantener información actualizada sobre personas mayores de edad que hayan sido <b>condenadas</b> por delitos de índole sexual.De acuerdo con la ley, el sistema estará bajo la responsabilidad del <b>Gabinete de Archivos e Identificación Personal</b> de la <b>Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</b>, entidad que deberá garantizar la seguridad y actualización permanente de la base de datos.La diputada <b>Paulette Thomas</b>, proponente de la iniciativa, señaló durante la sustentación que en lo que va de <b>2025 hasta julio</b> se han presentado <b>más de 3,300 denuncias</b> por delitos de naturaleza sexual. Sostuvo que el registro constituye una herramienta que <b>empodera a la ciudadanía</b>, al permitir que las personas accedan a información relevante para la <b>protección familiar y comunitaria</b>.La norma fue aprobada durante la sesión del <b>jueves 2 de octubre</b>, con <b>42 votos a favor y ninguno en contra</b>. En el tercer debate no hubo intervenciones de diputados de ninguna bancada, por lo que el presidente de la Asamblea Nacional, <b>Jorge Herrera</b>, procedió directamente a someter el proyecto a votación.El nuevo sistema deberá implementarse conforme a los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos por la DIJ, y será accesible para consulta pública una vez entre en funcionamiento.