El canciller Martínez-Acha destaca diálogo “fluido y respetuoso” con Marco Rubio en Washington

El canciller de la República Javier Martínez Acha detalló este miércoles 14 de enero los pormenores de su encuentro con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Washington. En una entrevista concedida al programa Cuarto Poder de RPC, el titular de la política exterior panameña consideró que el diálogo con su homólogo ha sido “fluido y respetuoso” en la primera reunión desde que Donald Trump asumiera su segundo mandato.

En la reunión - que duró aproximadamente 45 minutos - se abordaron diversos tópicos de interés tanto de Panamá como para la región. En este sentido, Martínez-Acha confirmó que Rubio le había develado la estrategia de corto, mediano y largo plazo que la Casa Blanca planea en relación a Venezuela, especialmente con los nuevos tiempos que se abren tras la captura el pasado 3 de enero del líder depuesto venezolano Nicolás Maduro.

“Tocamos temas importantes para la seguridad regional, especialmente para Panamá. (...) Abordamos también el tema del crimen organizado así como el narcotrafico y la cooperación entre ambos países con el propósito de reducir esas amenazas a las democracias y nuestras sociedades”, expresó Martínez-Acha.

Así mismo, el canciller informó que en la reunión con Rubio se abordó la posibilidad de que Estados Unidos contemple a Panamá como un país en el que sus nacionales no tengan que pedir una visa para entrar a los Estados Unidos. “Recalco que esta es una posibilidad, no es que se va a hacer”, remarcó.

De igual forma, manifestó que se ha reconocido el liderazgo del presidente José Raúl Mulino en América Latina. “Tiene interlocución con varios países de Centroamérica, el Caribe y Suramérica”, añadió sobre la posición del presidente a nivel internacional.

El canciller también aseguró que el secretario Rubio se mostró entusiasmado por la realización en Panamá del Foro Económico del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que se llevará a cabo a finales de enero.

Al mismo tiempo, Martínez-Acha resaltó que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Panamá se encuentran en un momento “muy dulce” y apuntó que hubo un reconocimiento a la política migratoria del país.

“De Sur a Norte, solamente casi 3,000 personas cruzaron nuestra frontera con Colombia. Esto es un logro de la cooperación de los países pero también una decisión firme del presidente Mulino que la tomó el 1 de julio de 2024”, afirmó.

Sobre una eventual visita de Mulino a la Casa Blanca, Martínez-Acha aseguró que todavía no hay una fecha confirmada para tal ocasión pero confió en que se va a lograr dicho encuentro, si bien depende de las agendas de ambos presidentes.

En el apartado de inversiones, Martínez-Acha indicó que el Banco de Desarrollo de Estados Unidos, el DFC, del Exim Bank (el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos) está interesado en apoyar al país en la realización de diversos proyectos de infraestructura como lo serían el de la interconexión eléctrica con Colombia así como otros que adelanta la Autoridad del Canal de Panamá.

“Este año es el año del despegue y tenemos grandes obras que van a ser licitadas en nuestro país y eso provocará un momento económico importantísimo en inversiones, generación de empleo y prosperidad para todos los panameños”, dijo Martinez-Acha respecto al posible impacto económico de la inversión extranjera.

Al ser consultado sobre si se lograron disipar los temores de Estados Unidos sobre la presencia china en Panamá, el canciller contestó que este tema no fue abordado en la reunión con el secretario de Estado estadounidense.

“Hay que reconocer que los Estados Unidos y China tienen una competencia a nivel internacional por sus zonas de influencia. Nosotros estamos claros sobre el futuro de Panamá, y los intereses de nuestra nación. (...) El principal socio histórico de Panamá son los Estados Unidos y aspiramos a tener relaciones respetuosas y comerciales con todos los países del mundo, incluyendo China”, manifestó Martínez-Acha.

La última parte de la entrevista giró en torno a la adquisición por parte del fondo de inversión estadounidense BlackRock del 51% de los puertos panameños de Balboa y Cristóbal, administrados actualmente por la empresa hongkonesa CK Hutchinson, el titular de la Cancillería panameña desmintió que la operación fuera también parte de la conversación sostenida ayer.

“Este tema va relacionado a una transacción privada (...) Si [la operación] llega a dar un resultado positivo, el país tendría que dar la aprobación. Hasta donde tengo entendido, todavía no hay una aprobación entre el comprador y el vendedor. Este es un tema que no estuvo en agenda”, respondió el canciller sobre este particular.