El TE autoriza la revocatoria de mandato del diputado Manuel Cheng

Manuel Cheng Peñalba, del circuito 13-1, que abarca el distrito de Arraiján.
Manuel Cheng Peñalba, del circuito 13-1, que abarca el distrito de Arraiján. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 01/09/2025 16:02
El promotor de la iniciativa, Abdiel Enrique González Tejeira, y su equipo tendrán un plazo de 120 días para recolectar 57,465 firmas y avanzar con el proceso de revocatoria

El Tribunal Electoral (TE) autorizó el inicio de la recolección de firmas para un proceso de revocatoria de mandato contra el diputado de libre postulación, Manuel Cheng Peñalba, del circuito 13-1, que abarca el distrito de Arraiján.

La iniciativa, impulsada por el ciudadano Abdiel Enrique González Tejeira, superó la primera instancia legal.

La Dirección Regional de Organización Electoral de Arraiján del TE ratificó la admisión de la solicitud, confirmando que cumple con los requisitos iniciales.

Este proceso se fundamenta en los artículos 493 y 495 del Código Electoral, así como en los Decretos 49 de 2020 y 8 de 2025.

El camino para concretar la revocatoria es un verdadero desafío logístico y cívico.

Según la resolución del TE, González Tejeira y su equipo de activistas designados tendrán que recolectar un total de 57,465 firmas de respaldo.

Este número corresponde al 30% del padrón electoral final del circuito 13-1, que para la Elección General del 5 de mayo de 2024 era de 191,551 electores.

El plazo para esta recolección es de 120 días calendario.

Antes de iniciar formalmente la búsqueda de firmas, los activistas de la revocatoria deberán completar un periodo obligatorio de dos semanas de capacitación, tal como lo establece el Decreto 49.

Una vez finalizada esta formación, comenzará el conteo de los 120 días para alcanzar la meta.

Con la resolución de la Directora Regional de Organización Electoral de Arraiján, Betzy Azucena Batista Takano, el proceso entra en una fase crucial.

La decisión ha sido publicada en el Boletín del Tribunal Electoral y se han enviado copias a los departamentos de Capacitación y de Tecnología de la Información para los trámites necesarios.

Si los promotores de la revocatoria logran reunir las 57,465 firmas en el tiempo estipulado, el TE deberá convocar a un referéndum para que los electores del circuito 13-1 decidan si el diputado Manuel Cheng Peñalba debe ser revocado de su mandato.

