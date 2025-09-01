El TE autoriza la revocatoria de mandato del diputado Manuel Cheng

El Tribunal Electoral (TE) autorizó el inicio de la recolección de firmas para un proceso de revocatoria de mandato contra el diputado de libre postulación, Manuel Cheng Peñalba, del circuito 13-1, que abarca el distrito de Arraiján. La iniciativa, impulsada por el ciudadano Abdiel Enrique González Tejeira, superó la primera instancia legal. La Dirección Regional de Organización Electoral de Arraiján del TE ratificó la admisión de la solicitud, confirmando que cumple con los requisitos iniciales.

Este proceso se fundamenta en los artículos 493 y 495 del Código Electoral, así como en los Decretos 49 de 2020 y 8 de 2025. El camino para concretar la revocatoria es un verdadero desafío logístico y cívico. Según la resolución del TE, González Tejeira y su equipo de activistas designados tendrán que recolectar un total de 57,465 firmas de respaldo. Este número corresponde al 30% del padrón electoral final del circuito 13-1, que para la Elección General del 5 de mayo de 2024 era de 191,551 electores. El plazo para esta recolección es de 120 días calendario.