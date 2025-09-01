El TE autoriza la revocatoria de mandato del diputado Manuel Cheng

Antes de iniciar formalmente la búsqueda de firmas, los activistas de la revocatoria deberán completar un periodo obligatorio de dos semanas de capacitación, tal como lo establece el Decreto 49. Una vez finalizada esta formación, comenzará el conteo de los <b>120 días para alcanzar la meta</b>.Con la resolución de la Directora Regional de Organización Electoral de Arraiján, Betzy Azucena Batista Takano, el proceso entra en una fase crucial.La decisión ha sido publicada en el Boletín del Tribunal Electoral y se han enviado copias a los departamentos de Capacitación y de Tecnología de la Información para los trámites necesarios.Si los promotores de la revocatoria logran reunir las 57,465 firmas en el tiempo estipulado, el TE deberá convocar a un referéndum para que los electores del circuito 13-1 decidan si el diputado Manuel Cheng Peñalba debe ser revocado de su mandato.