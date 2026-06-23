Estados Unidos pone al fentanilo y al crimen organizado en el centro de la Asamblea General de la OEA

El fentanilo, la lucha contra el crimen organizado y aumentar las contribuciones de otros países a la Organización de Estados Americanos (OEA) son las prioridades de Estados Unidos durante la 56 Asamblea General del organismo internacional.

“Entre las fuerzas desestabilizadoras en nuestro hemisferio está la crisis del fentanilo, un veneno letal que no conoce fronteras”, advirtió Leandro Rizutto, embajador de Estados Unidos ante la OEA, este martes 23 de junio.

“Las redes criminales transnacionales responsables de manufacturar y distribuir esta droga no están separadas de los actores malignos y redes ilícitas que amenazan la gobernanza y seguridad de nuestra región”, advirtió.

La otra preocupación está relacionada al presupuesto de la OEA y las contribuciones de cada país. Estados Unidos no incluyó el pago de su cuota a la OEA en su presupuesto 2027, y ahora aboga a que otros países aporten su parte.

“Considerando las limitaciones actuales de la OEA, estamos presentes para conversaciones serias sobre un incremento en las contribuciones voluntarias dónde se establezca una expectativa apropiada de contribuciones anuales por parte de los observadores permanentes”, resaltó Rizutto.

Específicamente, propone un pago anual de 10 mil dólares por observador, que si lo cumplen los 75 países, serían 750 mil dólares, un monto que de acuerdo a Rizutto, Estados Unidos igualaría.