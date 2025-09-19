Inicia recolección de firmas para revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján

Una nueva etapa ha iniciado en el proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. Siguiendo con lo establecido por el Tribunal Electoral, tras la capacitación para los proponentes, arranca formalmente la recolección de firmas para la revocatoria.

“Hoy comenzamos este proceso tan esperado por la comunidad de Arraiján que el 5 de mayo pensó que iba a haber un cambio, pensó que la hoy actual alcaldesa transformaría o cambiaría de la forma de hacer política en Arraiján. Lamentablemente eso no se dio, aquí hemos vivido de confrontación en confrontación desde el día que esta señora asumió la Alcaldía de Arraiján”, Lenin Villalba, dirigente comunitario en Arraiján, quien ofreció declaraciones en Telemetro Reporta.

Para poder dar su apoyo, los ciudadanos deben cumplir con dos requisitos esenciales:

- Estar inscritos en el padrón electoral del distrito de Arraiján.

- Estar en pleno goce de sus derechos ciudadanos.

Los interesados en firmar deben dirigirse a las oficinas del Tribunal Electoral, ubicadas en la Sede principal, ala Oriental, planta baja, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. También pueden hacerlo en la sede del Tribunal Electoral de Arraiján, ubicada cerca de la construcción de la Línea 3 del Metro.